Egan Bernal stapt woensdag niet meer op voor de zeventiende etappe van de Tour de France. De titelverdediger van INEOS Grenadiers vindt het na enkele zeer teleurstellende dagen het beste om de koers te verlaten.

Bernal kreeg in de Tour-ploeg van INEOS de voorkeur boven Chris Froome en Geraint Thomas en ging voor zijn tweede opeenvolgende eindzege, maar kon in de zware ritten niet imponeren. Hij verloor vooral de afgelopen dagen veel tijd.

Dinsdag kwam de jonge Colombiaan pas als 127e over de streep, op ruim 27 minuten van dagwinnaar Lennard Kämna. In het klassement zakte hij naar plek zestien, met een achterstand van 19.04 minuten op geletruidrager Primoz Roglic.

"Dit is uiteraard niet hoe ik de Tour wilde eindigen, maar het is op dit moment de juiste beslissing. Ik kijk ernaar uit om hier in de komende jaren nog vaak terug te komen", aldus de 23-jarige Bernal.

Tour dag 17: 'Nu al iconische klim gaat hele klassement opschudden'

Bernal debuteerde twee jaar geleden in Tour

Bernal was bezig aan zijn derde Tour. Twee jaar geleden reed hij in dienst van winnaar Geraint Thomas en werd hij vijftiende. Vorig jaar bezorgde hij Colombia de eerste Tour-zege ooit.

INEOS-ploegbaas Dave Brailsford vindt het verstandig dat Bernal nu opgeeft. "We hebben dit besluit genomen in het belang van Egan. Hij is een echte winnaar die graag wil koersen, maar hij is ook nog jong. Hij gaat nog vaak de Tour rijden. Het is nu slimmer om af te stappen."

Zonder Bernal staat het peloton woensdag voor een zware Alpen-etappe met enkele zeer pittige beklimmingen. De koninginnenrit eindigt op de Col de la Loze, een nieuwe Tour-col van 2.304 meter hoog die zeer onregelmatig is.