Geletruidrager Primoz Roglic en Jumbo-Visma vonden het prima dat ze dinsdag in de zestiende etappe van de Tour de France alleen aan het begin en helemaal aan het eind voluit hoefden te gaan, aangezien woensdag de waarschijnlijk zwaarste etappe van deze ronde wacht.

"Het was vandaag wel duidelijk dat de winnaar uit de kopgroep zou komen", zei Roglic na de finish in Villard-de-Lans. "Wij konden daardoor in het peloton een wat rustiger tempo rijden en dat is fijn met de zware dagen die er nu aankomen."

Na een snel eerste uur gaf Jumbo-Visma in de eerste Alpen-etappe alle ruimte aan een grote kopgroep. Ritwinnaar Lennard Kämna had op de streep bijna zeventien minuten voorsprong op de groep met Roglic en bijna alle andere klassementsrenners.

De Sloveen van Jumbo-Visma moest alleen op het laatste klimmetje in Villard-de-Lans even opletten, toen de nummer twee van het klassement Tadej Pogacar een aanval plaatste. Roglic kon zijn landgenoot redelijk eenvoudig counteren, waardoor zijn voorsprong in het klassement nog steeds veertig seconden is.

"We verwachtten al dat Pogacar daar zou gaan aanvallen, want hij voelt zich goed en wil alles halen uit de laatste week", aldus Jumbo-Visma-renner Tom Dumoulin, die in het klassement van de tiende naar de negende plek steeg. "Maar we hadden uiteindelijk alles onder controle."

318 Tour dag 17: 'Nu al iconische klim gaat hele klassement opschudden'

'Roglic was met zijn hoofd al bij morgen'

Roglic kon door het rustige tempo in het peloton alvast nadenken over de zeventiende etappe van woensdag, als de renners eerst over de Col de Madeleine (17,1 kilometer à 8,4 procent) moeten en finishen op de nieuwe Col de la Loze (21,5 kilometer à 7,8 procent), met 2.304 meter het dak van deze Tour.

"We moesten scherp blijven, maar voor Primoz was dit waarschijnlijk een relaxte dag", zei Wout van Aert, meesterknecht bij Jumbo-Visma. "Ik denk dat hij met zijn hoofd al bij morgen en de komende dagen zat."

Roglic heeft de Col de la Loze meerdere keren verkend en weet dat hem woensdag een heel zware dag te wachten staat. "Het is echt bizar lastig, vooral in de laatste 5 kilometer. Maar dat betekent in ieder geval dat het leuker wordt om naar te kijken dan vandaag. Ik verwacht constant aanvallen van mijn concurrenten, en zeker ook van Pogacar."

Ook Pogacar verwacht grote verschillen in de koninginnenrit. "Vandaag was een mooie warming-up voor morgen", aldus de kopman van UAE Team Emirates. "Natuurlijk ben ik vermoeid, want het is de derde week van de Tour. Maar ik voelde me vandaag prima, dus ik hoop dat ik morgen nog wat over heb in mijn benen."

De zeventiende etappe begint woensdag om 12.30 uur in Grenoble. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.40 uur.