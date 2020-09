De opluchting overheerst bij Lennard Kämna nadat hij er dinsdag alsnog in slaagde om een ritzege in de Tour de France te boeken. De renner van BORA-hansgrohe ging er in de slotfase van de zestiende etappe alleen vandoor en kwam solo over de finish in Villard-de-Lans.

"Dit voelt geweldig. Ik had niet verwacht dat ik in staat zou zijn om er een overwinning als deze uit te persen. Deze zege is een opluchting voor het hele team", zei Kämna na de de Alpenrit van 164 kilometer.

De 24-jarige Duitser zat in de vlucht van de dag en had op de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, een berg van de eerste categorie, alleen nog gezelschap van Richard Carapaz. Kämna schudde de INEOS Grenadiers-renner in de afdaling van zich af en reed probleemloos naar de finish.

"Op de klim zag ik dat Carapaz snelheid verloor, omdat hij eerder een paar keer had aangevallen", blikte Kämna terug op zijn succesvolle actie. "Dat was voor mij het moment om bij hem weg te rijden. Ik zag mijn kans en ging daarna vol gas."

Lennard Kämna kwam solo over de finish. (Foto: Getty Images)

'Heb veel vertrouwen gehaald uit tweede plek'

Kämna haalde in de zestiende etappe zijn gram nadat hij afgelopen vrijdag ook al zeer dicht bij de ritzege was. De voormalige renner van Sunweb werd toen op de top van Le Puy Mary geklopt door zijn medevluchter Daniel Felipe Martínez.

"Ik was zo teleurgesteld na die tweede plek, maar ik heb er ook veel vertrouwen uit gehaald", aldus Kämna. "Het plan voor deze rit was eigenlijk om Peter Sagan in de kopgroep te krijgen en punten voor de groene trui te pakken. Uiteindelijk belandden Daniel Oss en ik in de kopgroep en toen voelde ik dat we een goede kans hadden op de zege."

Zo was er voor BORA eindelijk wat te vieren, nadat het team deze Tour al heel vaak tevergeefs veel energie stak in het jagen op een ritzege. Kopman Sagan kon in de sprintritten nog niet overtuigen. "We zaten er al vaak dichtbij deze Tour, dus iedereen binnen de ploeg is nu heel blij. De komende dagen gaan we weer vol voor het groen van Peter."

De Tour de France, die nog tot en met zondag duurt, wordt woensdag vervolgd met een bergrit van 168 kilometer naar de Col de la Loze. De gele trui van Primoz Roglic werd dinsdag niet serieus bedreigd.