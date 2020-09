Wout Poels, die al twee weken rondrijdt met een gebroken rib, zette dinsdag in de zestiende etappe met een 56e plek zijn beste uitslag van deze Tour de France neer. De 32-jarige Nederlander heeft nog steeds pijn, maar ziet voldoende redenen om door te gaan tot Parijs.

Hij kreeg de afgelopen meerdere keren de vraag waarom hij nog in Frankrijk is. Want wat valt er nog te winnen voor Poels, die in de eerste etappe van de Tour viel op de natte wegen van Nice en een breukje in zijn rib en kneuzingen aan een long opliep?

"Ik heb nog meerdere dingen in mijn hoofd. Er komen na de Tour nog heel mooie Ardennenklassiekers aan, dat is een goede motivatie om hier te blijven", zegt de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2016. "En mijn kopman Mikel Landa gaat nog goed, het is ook een mooi doel om bij te dragen aan zijn succes."

Landa heeft met nog vijf etappes te gaan nog volop uitzicht op een podiumplek. De Spanjaard staat zevende in het algemeen klassement, op 2 minuten en 16 seconden van geletruidrager Primoz Roglic en slechts 42 seconden van de nummer drie Rigoberto Urán.

"Ik kan inmiddels af en toe een bidonnetje halen en me beter focussen op bij mijn ploeggenoten blijven", aldus Poels, die zelf 124e staat op meer dan vier uur. "Het is natuurlijk nog niet optimaal en elke dag weer afwachten hoe ver ik kan komen, maar als je het vergelijkt met de eerste week, gaat het nu al een stuk beter."

'De pijn wordt elke dag wat minder'

Poels bewees dinsdag in de eerste Alpenrit dat hij verbetert, want hij bleef - enigszins geholpen door het lagere tempo - lang in de groep met favorieten. Op de streep gaf de renner van Bahrain McLaren maar iets meer dan twee minuten toe op de toppers voor het klassement.

"Ik heb er af en toe nog steeds moeite mee als ik me vol moet inspannen, maar het begint weer ergens op te lijken", aldus Poels. "Het gaat inmiddels wel met de pijn. Ik merk het nog wel met het opstaan, maar op een gegeven moment komt er wat gewenning en wordt het elke dag wat minder."

Natuurlijk baalt de Limburger dat hij niet van voren mee kan doen. De afgelopen jaren kon hij in dienst van INEOS/Team Sky nooit voor eigen kans gaan omdat hij de meesterknecht was van de kopmannen Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Bij Bahrain McLaren heeft hij een vrijere rol, maar die heeft hij door zijn blessures nog niet kunnen gebruiken.

"Leuk is anders. Maar ja, je doet er niks aan. Af en toe moet je doorgaan ondanks een blessure", zegt Poels met een glimlach. "Ik had er ook voor kunnen kiezen om te stoppen, maar dit is door corona al zo'n raar jaar, met veel onzekerheden en niet heel veel opties op de kalender. En ach, als ik nu thuis was geweest, had ik ook moeten trainen."