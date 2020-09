De koninginnenetappe van de Ronde van Frankrijk eindigt woensdag op een weg die pas een jaar geleden in gebruik is genomen. Organisator ASO hoopt met de 2.304 meter hoge en zeer onregelmatige Col de la Loze een nieuwe Tour-klassieker gevonden te hebben. "Het wordt alles of niets voor elke klassementsrenner."

Christian Prudhomme stond een jaar geleden trots op de op zeven na hoogste pas van Frankrijk, met uitzicht op de besneeuwde toppen van Les Trois Vallées en in de verte de Mont Blanc. "Dit is hét prototype voor een col in de 21e eeuw", zei de Tour-baas boven op de Col de la Loze.

Het was vijfvoudig Tour-winnaar Bernard Hinault die Prudhomme adviseerde om eens te gaan kijken op de klim boven skidorp Méribel. En natuurlijk was de Fransman enthousiast, want de ASO is de laatste jaren constant op zoek naar nóg spectaculairdere parcoursen voor de grootste wielerkoers ter wereld.

"Het is een unieke klim", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma over de Col de la Loze, die hij in de aanloop naar de Tour meerdere keren verkende met zijn renners. "Het is een prachtige col op een heel bijzondere weg. In de winter is het een skipiste, nu gaan we er met de fiets omhoog."

De slotklim van de zeventiende etappe is liefst 21,5 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8 procent. "Het is een zwaar pokkeding, heel onregelmatig", aldus Zeeman. "En we gaan natuurlijk flink de hoogte in. Wat de mensen thuis willen zien is een man-tegen-mangevecht tussen de klassementsrenners. Nou, dat gaat op deze klim zeker gebeuren. Iedere topper weet dat het op deze col alles of niks zal zijn."

Het profiel van de Col de la Loze. (Bron: ASO)

'Dit is de lastigste finish van deze Tour'

Het zijn vooral de laatste 7 kilometer die de col uniek maken. Die weg is pas vorig jaar mei geopend en speciaal aangelegd voor fietsers. Het is een onderdeel van de 'Via 3 Vallées', die uiteindelijk voor een (elektrische) fietsverbinding tussen wintersportoorden Courchevel, Méribel en Val Thorens moet zorgen.

Omdat het laatste deel van de Col de la Loze niet bedoeld is voor auto's, kon er een serie van steile muren achter elkaar worden aangelegd. "Het lijkt een beetje op de Franse Muur van Hoei", doelt Prudhomme op de beruchte slotklim van de Belgische klassieker de Waalse Pijl.

In de laatste 4,5 kilometer ligt het gemiddelde stijgingspercentage ruim boven de 10, maar de hellingsgraad verandert voortdurend. Op 2,5 kilometer van de streep ligt een strook van 24 procent en vlak voor de streep is het nog even 18 procent, maar er zijn ook bijna vlakke stukken.

"Er is niks regelmatigs aan deze klim", aldus Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer van de Tour. "Het gaat van vlak naar 20 procent en dan naar 10 procent. Je moet de hele tijd van tempo wisselen en daar houden renners niet van. Je kunt in Frankrijk nergens een vergelijkbare pas vinden. Het belooft de lastigste finish van deze Tour te worden."

318 Tour dag 17: 'Nu al iconische klim gaat hele klassement opschudden'

'Je kunt makkelijk een half uur verliezen in deze rit'

De Col de la Loze werd vorig jaar augustus voor het eerst getest in een profkoers, toen de achtste etappe van de Ronde van de Toekomst finishte op de ruim 2.300 meter hoge pas.

De beloften reden toen echter alleen de ruim 20 kilometer lange klim. Het Tour-peloton moet woensdag 170 kilometer afleggen en gaat eerst ook nog over de Col de la Madeleine (17,1 kilometer à 8,4 procent).

"Het gaat een ontzettend zware dag worden", voorspelt Tadej Pogacar, de nummer twee van het algemeen klassement. "Als je een goede dag hebt, kun je wat secondes pakken, maar als je een slechte dag hebt, kun je makkelijk een half uur verliezen."

De zeventiende etappe begint woensdag om 12.30 uur in Grenoble. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.40 uur.