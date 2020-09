Lennard Kämna heeft de eerste Alpenetappe in de Tour de France gewonnen. De 24-jarige Duitser was dinsdag in de zestiende rit de sterkste van een grote kopgroep en kwam in Villard-de-Lans solo over de streep. Primoz Roglic behoudt het geel.

Kämna bezorgde zijn ploeg BORA-hansgrohe daarmee de eerste ritzege van deze Tour. Vrijdag was de voormalige renner van Sunweb er al dichtbij, maar op de top van Le Puy Mary werd hij toen geklopt door zijn medevluchter Daniel Felipe Martínez.

De klassementsrenners hielden zich rustig tot aan het 2,2 kilometer lange slotklimmetje van de derde categorie. Daar werd het peloton flink uitgedund, waarna Tadej Pogacar en Miguel Ángel López in het sprintje tevergeefs probeerden wat seconden te pakken op Roglic.

Tom Dumoulin schoof als enige renner een plaatsje op in de top van het klassement. De Limburger steeg ten koste van Nairo Quintana, die in de slotfase moest lossen, van tien naar negen. Roglic behoudt een voorsprong van veertig seconden op Pogacar en 1.34 op Rigoberto Urán.

De zwaarste etappes in de Alpen volgen de komende twee dagen. Woensdag ligt de finish op de Col de la Loze van de buitencategorie, een dag later krijgen de renners vijf serieuze beklimmingen voor de kiezen.

Vluchters krijgen alle ruimte in Alpenrit

Al vroeg in de 164 kilometer lange etappe werd duidelijk dat het een dag voor de aanvallers zou worden. In het eerste uur ontstond een kopgroep van vijftien renners en later sloten zich daar nog acht anderen bij aan. Warren Barguil, vijftiende op ruim een half uur van Roglic, vormde als best geklasseerde al geen serieuze bedreiging.

Ook Giro-winnaar Richard Carapaz kreeg na het wegvallen van zijn kopman Egan Bernal uit de top van het klassement de ruimte om mee te springen. Dylan van Baarle probeerde het ook even, maar zat niet mee in de goede vlucht.

Het bleek de juiste keuze van INEOS Grenadiers, want Bernal beleefde opnieuw een slechte dag. De Tour-winnaar van vorig jaar verloor ruim tien minuten op de favorieten en zakte naar plaats zestien in het klassement.

Primoz Roglic finisht in het wiel van Tadej Pogacar, bijna zeventien minuten na ritwinnaar Lennard Kämna. (Foto: Pro Shots)

Kämna rijdt solo weg, Roglic geeft geen krimp

De kopgroep kreeg intussen alle ruimte om te strijden om de ritzege en begon met een voorsprong van bijna een kwartier aan de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte van de eerste categorie (11,1 kilometer aan 6,5 procent). Vlak voor de top versnelde Carapaz, maar Kämna haakte aan en reed weg in de afdaling.

De Duitser sprak zijn tijdrijderskwaliteiten aan en begon met een geruststellende voorsprong op de Ecuadoraan aan de niet al te lastige slotklim (2,2 kilometer aan 6,5 procent). Carapaz gaf aan de finish bijna anderhalve minuut toe.

De klassementsrenners bemoeiden zich niet met de strijd om de ritzege en schoten pas op het laatste klimmetje in actie. Pogacar zette zijn ploeggenoot David de la Cruz op kop van het peloton, maar Roglic gaf geen krimp en finishte keurig in het wiel van zijn belangrijkste rivaal om de eindzege.