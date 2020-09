Alle overgebleven 156 renners in de Tour de France zijn ook bij een tweede verplichte controleronde negatief getest op het coronavirus. Het betekent dat alle ploegen dinsdag aan de derde en laatste week mogen beginnen.

De Tour-organisatie meldt in een verklaring dat de testuitslag van alle 785 personen binnen de zogeheten 'bubbel' negatief is.

Een week geleden onderging iedereen tijdens de eerste rustdag van 's werelds grootste wielerkoers ook al een verplichte coronatest, waarbij 'slechts' vier stafleden van verschillende ploegen én koersbaas Christian Prudhomme positief testten.

Ook toen hoefden geen ploegen naar huis, want de regel is dat de Tour moet worden verlaten als twee of meer mensen binnen een formatie het coronavirus blijken te hebben.

Maandag onthulde geletruidrager Primoz Roglic al dat alle renners in zijn ploeg Jumbo-Visma negatief waren getest tijdens de tweede controle. De sterke Nederlandse formatie kan de jacht op de eindzege van de Sloveen dus voortzetten.

De renners staan dinsdag voor een zware zestiende Tour-etappe. In het 164 kilometer lange parcours tussen La Tour-du-Pin en Villard-de-Lans zijn vijf beklimmingen opgenomen, waarvan één van de eerste en twee van de tweede categorie.