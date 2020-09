Christian Prudhomme is maandag negatief getest op het coronavirus. De directeur van de Tour de France, die vorige week in isolatie moest na een positieve test, keert dinsdag tijdens de zestiende etappe al terug in de koers.

De testresultaten van de renners, begeleiders en betrokkenen worden officieel pas dinsdagochtend bekend, maar onder meer persbureau Reuters, L'Équipe en Sporza melden maandagavond al dat Prudhomme het COVID-19-virus niet meer onder de leden heeft.

De 59-jarige Fransman was niet de enige die vorige week op de eerste rustdag positief testte op het coronavirus. Ook bleken in totaal vier stafleden van de ploegen INEOS Grenadiers, Mitchelton-SCOTT, Cofidis en AG2R besmet.

Onder de renners waren vorige week geen coronagevallen. Ze werden zondag en maandag opnieuw getest en dinsdag worden de resultaten dus officieel bekend. Bij twee positieve gevallen binnen één ploeg moet het hele team naar huis.

Door de negatieve test zal Prudhomme dinsdag normaal gesproken weer plaatsnemen in de koersauto. Met een vlagsignaal geeft de Tour-directeur traditiegetrouw het teken voor de officiële start van een etappe.

De Tour de France, die nog tot en met zondag duurt, wordt dinsdag vervolgd met een bergetappe van 164 kilometer naar Villard-de-Lans. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic begint de slotweek van de Ronde van Frankrijk als leider in het algemeen klassement. De Sloveen verklapte maandag al dat alle coronatests bij Jumbo-Visma ook negatief zijn uitgevallen.