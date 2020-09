Met zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar heeft geletruidrager Primoz Roglic een formidabele uitdager in de beslissende dagen van de Tour de France, maar bij Jumbo-Visma zijn ze vol vertrouwen dat hun kopman in de loodzware slotweek nog wat extra's kan.

"Als je je heel goed hebt voorbereid, is de derde week van de Tour altijd beslissend, dán moet je al je kaarten op tafel leggen. En dat gaat Primoz de komende dagen doen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma in gesprek met NU.nl. "Hij heeft nog nergens energie verspild, dus ik verwacht dat hij heel goed zal zijn in de slotweek."

Roglic begint de laatste zes etappes met een voorsprong van veertig seconden op Pogacar, de nummer twee van het klassement. Het verschil met de andere concurrenten is al meer dan anderhalve minuut, waardoor het een Sloveense strijd om de eindzege lijkt te worden.

"Ik verwacht absoluut dat er een Sloveen in het geel zal staan in Parijs, daar heb ik veel vertrouwen in", aldus Roglic. "Welke naam het wordt, weten we over een week. Maar ik hoop dat ik het ben."

'Mindere ploeg Pogacar gaat geen rol spelen'

Zeeman is niet verrast dat de pas 21-jarige Pogacar de grootste concurrent van zijn kopman is, zeker nu titelverdediger Egan Bernal zondag op de Grand Colombier meer dan zeven minuten verloor. "We zijn van start gegaan met het idee dat INEOS Grenadiers de ploeg was waarop we moesten jagen, omdat ze de afgelopen acht jaar zeven keer de Tour hebben gewonnen."

"Maar we hebben ook altijd gezegd dat het niet alleen een strijd met INEOS zou worden. Pogacar stond bij ons al heel hoog aangeschreven, we wisten dat hij een heel grote rivaal zou zijn."

De nummer drie van de Vuelta heeft als nadeel dat hij geen sterke ploeg om zich heen heeft, zeker na het uitvallen van de Italiaanse klimmers Fabio Aru en Davide Formolo.

"Maar ik denk niet dat dat een rol gaat spelen de komende dagen", aldus Zeeman. "Natuurlijk, als Pogacar pech krijgt, dan zou een goede ploeg hem kunnen helpen. Maar in de etappes die er nu aankomen, zullen uiteindelijk toch de beste renners overblijven."

'We willen de controle houden'

Vanaf dinsdag staan er namelijk drie heel zware ritten door de Alpen op het programma, met als hoogtepunt de zeventiende etappe van woensdag, met de finish op de nieuwe en liefst 2.304 hoge en 21,5 kilometer lange Col de la Loze. Vervolgens is er op zaterdag nog een heel lastige tijdrit met de streep boven op La Planche des Belles Filles.

De vraag is nu of Jumbo-Visma er ook in de laatste week voor kiest om met zijn sterke ploeg een constant hoog tempo te ontwikkelen op de cols, in de hoop dat er één voor één rivalen afvallen. Zondag deed het beulswerk van Robert Gesink, Wout van Aert, George Bennett en Tom Dumoulin Bernal en ook Nairo Quintana de das om.

"Maar dat wil niet zeggen dat we die tactiek de komende dagen blijven hanteren", zegt Zeeman. "We maken echt van dag tot dag een plan. En met dat plan willen we de controle houden en een situatie creëren die goed is voor ons en waarmee je zo weinig mogelijk afhankelijk bent van geluk."

"Tot nu toe is dat heel goed gelukt; we hadden bij de start van de Tour meteen getekend voor de situatie waarin we nu zitten. En we zijn vol vertrouwen dat we de laatste week ook goed zullen doorkomen en het zaterdag in de tijdrit kunnen afmaken."

De zestiende etappe van de Tour begint dinsdag om 13.20 uur in La Tour-du-Pin. De finish in Villard-de-Lans wordt verwacht tussen 17.20 en 17.55 uur.