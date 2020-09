Volgens geletruidrager Primoz Roglic heeft hij zondag net als al zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma negatief getest op het coronavirus. De uitslagen van de testen van de stafleden van de Nederlandse formatie zijn nog niet bekend.

De uitslagen van alle coronatesten in de Tour de France worden officieel pas dinsdag bekendgemaakt door de organisatie. Dan wordt het ook pas definitief duidelijk of alle ploegen mogen blijven koersen.

Roglic vertelde maandag in een interview op de tweede rustdag echter al over de testen van de Jumbo Visma-renners.

"Ze hebben ons verteld dat we allemaal negatief getest hebben. We zijn heel blij dat we nog één week mogen koersen", zei de Sloveen.

Ploegmaat Robert Gesink vertelde ook dat alle renners bij Jumbo-Visma een negatieve uitslag hebben gekregen. "Dat is goed nieuws. Ik hoop dat het voor de rest van het peloton ook geldt, zodat we morgen weer met iedereen van start kunnen."

Ploeg moet bij twee positieve gevallen naar huis

Zondag en maandag is iedereen in de zogenoemde Tour-bubbel voor de tweede keer tijdens deze Ronde van Frankrijk getest. Als een renner positief test, moet hij direct uit de Tour vertrekken. Als er binnen een ploeg twee positieve gevallen zijn, ook als het om stafleden gaat, moet dat team in zijn geheel naar huis.

Vorige week op de eerste rustdag leverden de 841 testen bij personen in de bubbel vier positieve gevallen op. Bij AG2R La Mondiale, Cofidis, Mitchelton-SCOTT en INEOS Grenadiers bleek één staflid besmet. Dat kwartet moest naar huis, maar alle renners waren negatief en mochten de volgende dag weer starten.

De uitslagen van alle coronatesten worden waarschijnlijk net als vorige week pas vlak voor de start van de etappe van dinsdag bekendgemaakt. Vanwege de kans op valspositieve testen worden namelijk alle mensen die positief testen opnieuw getest. Die hertesten kunnen normaal gesproken pas dinsdag worden uitgevoerd.

De zestiende rit begint om 13.05 uur.