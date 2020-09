Tadej Pogacar erkent dat de Jumbo-Visma-ploeg van geletruidrager Primoz Roglic deze Tour de France beter is dan zijn UAE Team Emirates-formatie, maar de nummer twee van het klassement heeft er vertrouwen in dat hij en zijn team goed genoeg zijn om in de slotweek om de eindzege te strijden.

"Jumbo-Visma is dit seizoen de sterkste ploeg in het wielrennen, en ze hebben zeker de sterkste ploeg deze Tour", zei Pogacar maandag op de tweede rustdag op een digitale persconferentie. "Maar ik heb alle vertrouwen in mijn team. Ik kan je niet vertellen hoe we het gaan aanpakken in de slotweek, want dan is het geen verrassing meer, maar de strijd om het geel is nog niet voorbij."

De Sloveen, die volgende week maandag 22 wordt, rijdt pas zijn eerste Tour en zijn tweede grote ronde, maar de nummer drie van de Vuelta a España van vorig jaar heeft zich de afgelopen twee weken ontwikkeld als de grootste rivaal van topfavoriet Roglic.

Pogacar won in de eerste week al een Pyreneeënrit, hij was zondag de beste op de Grand Colombier door Roglic te kloppen in de laatste meters en hij heeft in het klassement een achterstand van slechts veertig seconden op zijn landgenoot.

Dat verschil komt vooral doordat de kopman van UAE Team Emirates in de zevende etappe, een waaierrit, 1 minuut en 21 seconden verloor op Roglic, maar Pogacar is meer dan tevreden over zijn uitgangspositie na twee Tour-weken.

"Als je me in Nice voor de start van de Tour had gezegd dat ik op de tweede rustdag twee etappes had gewonnen, aan de leiding stond in het jongerenklassement en de nummer twee van het algemeen klassement was, dan had ik je waarschijnlijk niet geloofd. Ik had vertrouwen in mijn vorm voor deze ronde, maar ik had niet echt verwacht dat ik dit zou kunnen."

354 Tour dag 16: 'Blijft Jumbo-Visma 'Sky-tactiek' hanteren in Alpen?'

'Vervelend dat we twee sterke renners hebben verloren'

Pogacar heeft in de slotweek, met drie loodzware etappes in de Alpen, het nadeel dat hij weinig sterke klimmers in zijn ploeg heeft. Fabio Aru en Davide Formolo waren zijn belangrijkste knechten voor de bergen, maar de Italianen zijn al afgestapt. Jan Polanc, ook een Sloveen, is de beste UAE Team Emirates-renner na Pogacar in het klassement, op de 53e plek.

Roglic kan bij Jumbo-Visma juist beschikken over een groot arsenaal aan luxe helpers. Zondag in de rit naar de top van de Grand Colombier zorgden achtereenvolgens Robert Gesink, Wout van Aert, George Bennett, Tom Dumoulin en Sepp Kuss voor een moordend tempo.

"Het is vervelend dat we al twee sterke renners hebben verloren deze Tour, het was een stuk makkelijker geweest als we met Fabio en Davide de slotweek in hadden kunnen gaan", aldus Pogacar. "Maar ik geloof in de jongens die hier nog wel zijn, ze hebben zondag laten zien dat ze me kunnen steunen in de finale. Mijn ploegmaats zijn bereid om alles te geven in het gevecht om het geel."

315 Rustdag Tour: 'Bijzonder hoe 'beul' Van Aert in wiel Bernal zat’

'Roglic is mijn vriend'

Met twee Slovenen als de belangrijkste kanshebbers voor de Tour-zege, is er de afgelopen dagen veel gesproken over de relatie tussen Pogacar en Roglic. Pogacar herhaalde maandag nog maar eens dat hij het goed kan vinden met de kopman van Jumbo-Visma, maar dat dat op de fiets geen enkele rol speelt.

"Primoz is mijn vriend, we hebben een goede relatie. Ik kijk naar hem op, want hij is een heel sterke renner. Maar dit is sport; als ik eenmaal op de fiets zit, wil ik winnen, altijd. En dat geldt ook voor Primoz. We hebben respect voor elkaar, maar ik ga vol voor elke kans om tijd te pakken."

De Tour gaat dinsdag verder met de eerste van drie loodzware Alpenritten. In de 164 kilometer lange etappe van La Tour-du-Pin naar Villard-de-Lans moeten de renners over vijf cols. De top van de zwaarste klim, de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 kilometer à 6,5 procent) ligt op 20,5 kilometer van de streep. De finish ligt na een klimmetje van 2,2 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,5 procent.