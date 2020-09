Bob Jungels heeft zijn excuses gemaakt voor de val van Sergio Higuita in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Luxemburger van Deceuninck-Quick-Step was er met een manoeuvre verantwoordelijk voor dat de EF Pro Cycling-renner onderuitging en moest opgeven.

Op een vlak stuk van het parcours week Jungels opeens uit, waardoor hij het voorwiel van Higuita raakte. De Colombiaan viel, moest zich medisch laten behandelen en besloot de strijd na een tweede val te staken.

"Ik had niet in de gaten dat hij rechts van me reed. Van anderen hoorde ik dat hij net achterom keek. There you go", omschreef Jungels het moment tegenover Cyclingnews.com.

"Zulke valpartijen zijn altijd ongelukkig, maar horen bij de sport. Ik week uit naar rechts en heb hem niet gezien. Het spijt me heel erg dat hij moest opgeven. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen."

Higuita was na kopman Rigoberto Urán de best geklasseerde EF Pro Cycling-renner op de zestiende plek. Hij had een achterstand van ruim 26 minuten op geletruidrager Primoz Roglic.

De Tour-renners zijn maandag toe aan de tweede rustdag. Dinsdag wacht een bergrit over 164 kilometer van La Tour-du-Pin naar Villard-de-Lans.