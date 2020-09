Egan Bernal weet na de vijftiende etappe van zondag dat hij niet voor het tweede jaar op rij de Tour de France zal winnen. De 23-jarige Colombiaan had een complete offday en verloor meer dan zeven minuten op zijn concurrenten.

"Er zijn geen excuses, ik had gewoon de benen niet", zei Bernal na de finish op de Grand Colombier. "Ik had de hele dag niet mijn normale vorm, voelde me leeg en zonder kracht. Ik moet accepteren dat anderen momenteel beter zijn."

De kopman van INEOS Grenadiers moest op de slotklim al na iets meer dan 4 kilometer lossen, toen Wout van Aert namens Jumbo-Visma een hoog tempo ontwikkelde aan kop van de groep met favorieten. Voor Bernal werd het vervolgens een 13 kilometer lange lijdensweg naar de top van de Grand Colombier.

"Ik probeerde te vechten voor mezelf en mijn ploeggenoten, maar ik voelde op de eerste klim van de dag al dat ik niet goed was. Ik moest daar al bijna lossen, dus ik wist dat ik op de laatste col zeker zou moeten afhaken."

'Weet niet wat gebeurd is'

Bernal leek de afgelopen dagen juist steeds sterker te worden, nadat hij in de eerste Tour-week niet kon overtuigen. Zaterdag plaatste hij in de finale nog een aanval op een klimmetje vlak voor de streep van de veertiende rit. "Ik voelde deze slechte dag dan ook niet aankomen, want ik voelde me goed. Ik weet niet wat er vandaag gebeurd is."

De titelverdediger zakte in het klassement van de derde naar de dertiende plek. Hij staat nu op 8 minuten en 25 seconden van geletruidrager Primoz Roglic.

"Dat is wielrennen, je kunt niet elke wedstrijd winnen", aldus Bernal. "De Tour-zege is nu onmogelijk voor mij. Ik wil eerst rusten en dan zien we wel verder."