Ritwinnaar Tadej Pogacar liep zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France door de bonificatieseconden vier seconden in op geletruidrager Primoz Roglic. De nummer twee van het klassement zag door het beulswerk van Jumbo-Visma aan kop van de groep met favorieten geen mogelijkheid om een poging te wagen om meer tijd te pakken.

"Jumbo-Visma reed de hele dag een moordend tempo", zei Pogacar na de finish op de Grand Colombier. "Samen met de hitte zorgde dat voor een heel zware etappe. Dus wat mij betreft had het geen zin om aan te vallen."

De 21-jarige Sloveen heeft deze Tour al laten zien dat hij niet bang is om een aanval te plaatsen, maar zondag versnelde hij pas in de laatste hectometers van de lastige slotklim. Met eerst Robert Gesink, daarna wederom een heel sterke Wout van Aert en als laatste Tom Dumoulin ontmoedigde Jumbo-Visma op de slotklim van buitencategorie alle concurrenten om eerder te demarreren.

"Jumbo-Visma was vandaag echt bereid om alles op een hoop rijden. Daarom heb ik gewacht op de sprint", aldus Pogacar, die in het spurtje op 1.500 meter hoogte net wat sterker bleek dan Roglic en zo zijn tweede ritzege van deze Tour boekte. "Ik ben heel blij dat ik weer gewonnen heb."

De kopman van Team UAE Team Emirates kreeg tien bonificatieseconden voor zijn overwinning, tegenover zes voor nummer twee Roglic. In het klassement verkleinde Pogacar zijn achterstand op zijn landgenoot van 44 naar 40 seconden.

"Het plan is om er alles aan te doen om de Tour te winnen", aldus de nummer drie van de Vuelta van vorig jaar. "Op dit moment lijkt Roglic onverslaanbaar, maar vandaag kraakte Egan Bernal (de titelverdediger verloor ruim zeven minuten, red.) en er kan ook een dag komen dat ik kraak of Roglic kraakt. Je weet het nooit in een ronde van drie weken, ik heb nog steeds een kans om te winnen."