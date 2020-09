Primoz Roglic kijkt met een meer dan tevreden gevoel terug op de vijftiende etappe van de Tour de France, ook al eindigde de geletruidrager als tweede op de Grand Colombier. Opsteker voor de Sloveen was dat met Egan Bernal een grote concurrent afhaakte in de strijd om de eindzege.

Namens Jumbo-Visma voerde Wout van Aert het tempo op de slotklim flink op en Bernal kon al snel niet meer mee. De Colombiaan van INEOS Grenadiers verloor liefst zeven minuten en twintig seconden op Roglic en maakt geen kans meer op het geel.

De kopman van Jumbo-Visma bleef uiteindelijk alleen met zijn landgenoot en grootste uitdager Tadej Pogacar over, waarna de kopman van UAE Team Emirates Roglic aftroefde in de laatste meters.

"Ik wilde echt voor de overwinning gaan, maar Tadej heeft deze Tour al laten zien dat hij heel erg sterk is", zei Roglic na de finish van de zware bergetappe van 175 kilometer. "Hij was in de slotfase net iets beter dan ik."

"Toch kan ik terugkijken op een goede etappe. Wat mijn ploeggenoten hebben laten zien is echt ongelooflijk. Ze hebben geweldig werk verricht. Ik had graag willen winnen, maar ik kwam gewoon net tekort op Tadej."

In het algemeen klassement zag leider Roglic zijn voorsprong op Pogacar iets slinken door de bonificatieseconden. De kopman van Jumbo-Visma heeft een marge van veertig seconden op Pogacar. Zijn voorsprong op nummer drie Rigoberto Urán is al ruim anderhalve minuut.