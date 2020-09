Ook op de tweede rustdag van de Tour de France is er spanning in het peloton, want alle renners en stafleden van de 22 ploegen moeten opnieuw een coronatest ondergaan. Bij twee positieve gevallen moet het hele team naar huis, minder dan een week voor de finish in Parijs.

Een week geleden op de eerste rustdag leverden de 841 testen in de 'Tour-bubbel' vier positieve gevallen op. Bij AG2R La Mondiale, Cofidis, Mitchelton-SCOTT én INEOS Grenadiers bleek één staflid besmet. Dat kwartet moest naar huis, maar het goede nieuws was dat er geen teams uit de Ronde van Frankrijk hoefden te worden gezet.

Voor de tweede ronde coronatesten op zondag (ene helft van de teams) en maandag (andere helft van de teams) gelden dezelfde regels: twee keer positief binnen één team betekent iedereen uit de Tour, ook als het om geletruidrager Primoz Roglic gaat.

Het was na de vorige rustdag even onduidelijk of AG2R, Cofidis, Mitchelton-SCOTT en INEOS nog maar één positieve test nodig hadden om met het complete team te moeten vertrekken, maar Tour-organisatie ASO maakte eerder deze week na overleg met de Franse overheid bekend dat de teller voor alle ploegen voor de nieuwe testronde weer op nul is gezet.

INEOS-kopman Egan Bernal, na de zware bergrit van zondag de nummer dertien van het klassement, heeft dus net zoveel kans dat hij vanwege COVID-19 uit de Tour wordt gezet als Roglic of nummer twee Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Zondag geen publiek op cols

De ASO nam vrijdagavond laat nog extra maatregelen om het coronavirus buiten de bubbel te houden. Zaterdag waren er in finishplaats Lyon - door de Franse overheid ingedeeld in de zogenaamde rode zone door het stijgende aantal besmettingen - geen fans welkom in de laatste 300 meter voor de finish.

Zondag bij de start van etappe vijftien in Lyon mochten er geen supporters in de 100 meter voor de startlijn komen. Bovendien werden er op twee laatste cols van de rit - de Col de la Biche en de Grand Colombier - helemaal geen fans toegelaten.

Het aantal coronabesmettingen in Frankrijk neemt de laatste dagen weer flink toe. Zaterdag werden er voor het eerst meer dan tienduizend nieuwe gevallen gemeld (10.561). Het land vreest voor een tweede golf.

De uitslagen van alle coronatesten in de Tour worden waarschijnlijk net als vorige week pas dinsdag vlak voor de start van de etappe bekendgemaakt. Vanwege de kans op valspositieve testen worden namelijk alle mensen die positief testen opnieuw getest. Die hertesten kunnen normaal gesproken pas dinsdag worden uitgevoerd.

De zestiende rit begint dinsdag om 13.05 uur in La Tour-du-Pin.