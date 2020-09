Sergio Higuita heeft zondag moeten opgeven in de Tour de France. De Colombiaan EF Pro Cycling kwam tijdens de vijftiende rit ten val na een aanvaring met Bob Jungels van Deceuninck-Quick-Step.

Op een vlak stuk van het parcours week Jungels opeens uit, waardoor hij het voorwiel van Higuita raakte. De Colombiaan viel, moest zich medisch laten behandelen en besloot de strijd na een tweede val te staken.

Teambaas Jonathan Vaughters van EF Pro Cycling meldt op Twitter dat de klimmer "een gebroken hand of gebroken vinger(s)" heeft. "Sergio is oké, hij heeft geen hoofdblessure." De Amerikaan schrijft ook dat Higuita de tweede keer viel doordat hij niet goed kon remmen.

Higuita was na kopman Rigoberto Urán de best geklasseerde EF Pro Cycling-renner op de zestiende plek. Hij had een achterstand van ruim 26 minuten op geletruidrager Primoz Roglic.

De 23-jarige Higuita was bezig aan zijn tweede grote ronde. Vorig jaar debuteerde hij namens EF Pro Cycling in de Vuelta a España, waar de Colombiaan een rit won en veertiende werd in het klassement.

De vijftiende etappe van de Tour is pittig, want de renners moeten over twee cols van de eerste categorie en finishen op een klim van de buitencategorie.

