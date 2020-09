Tom Dumoulin zal ook zondag in de loodzware vijftiende etappe van de Tour de France de meesterknecht van geletruidrager Primoz Roglic zijn. De Giro-winnaar van 2017 schikt zich zonder problemen in zijn bijrol, al hoopt hij ook dat het een opstapje is naar een nieuwe hoofdrol in de nabije toekomst.

Terwijl Sepp Kuss donderdag in de laatste kilometer van de vreselijk steile Pas de Peyrol relatief rustig de dertiende rit uitrijdt, ziet hij opeens zijn ploeggenoot Dumoulin langskomen. De Limburger moest eerder dan Kuss lossen, maar hij heeft van de leiding van Jumbo-Visma de opdracht gekregen om tot de finish vol door te gaan.

"Op dit moment hebben we de afspraak dat ik elke keer nog volle bak naar de streep rijd, ook als ik word gelost", legt Dumoulin even later uit. "Totdat het echt geen zin meer heeft. Maar voor nu willen we dat ik nog een beetje goed in het klassement blijf staan, want je weet nooit hoe het loopt."

De huidige nummer twaalf van de algemene rangschikking begon aan de Tour met de hoop dat hij na zijn lange periode zonder koersen alweer goed genoeg was om mee te doen om de eindzege, maar in de eerste week voelde hij dat hij nog net een paar procent miste. En dus is Dumoulin - voormalig wereldkampioen tijdrijden, ritwinnaar in de Tour, Giro én Vuelta en de nummer twee van de Tour van 2018 - nu de toren en niet de koning van het schaakbord van Jumbo-Visma.

"Ik verwacht nog heel veel mooie dingen van Tom deze Tour", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "We hebben heel veel plannen in ons hoofd, maar die kan ik natuurlijk niet vertellen. Tom speelt in ieder geval een heel belangrijke rol, want hij hoort deze Tour bij een select groepje toprenners."

'Ik weet dat het niet elke wedstrijd feest is'

Die kwalificatie, een van de beste renners van de Tour, is misschien al meer dan je mocht verwachten van een renner die tussen juni 2019 en augustus 2020 420 dagen geen enkele wedstrijd reed.

"Ik ging heel open de Tour in, maar toch was het balen dat mijn prestaties vorig weekend in de Pyreneeën een beetje tegenvielen", aldus Dumoulin, die een week geleden definitief besloot dat hij zich volledig zou richten op het helpen van Roglic. "Ik had me supergoed voorbereid op de Tour en hoopte dat ik echt mee kon doen om de overwinning. Maar goed, ik ben al even prof en weet dat het niet elke wedstrijd feest is."

De afgelopen dagen maakte die teleurstelling uit de Pyreneeën steeds meer plaats voor het gevoel dat hij deze Ronde van Frankrijk alsnog een belangrijk onderdeel kan zijn van iets unieks, nu Roglic uitstekend op weg is om het geel naar Parijs te brengen.

"Het is toch wel heel speciaal waar we als ploeg momenteel mee bezig zijn. Ik heb voor de Tour ook altijd gezegd dat als ik niet klaar zou zijn om zelf voor de eindzege te gaan, dat ik dan in ieder geval mijn stinkende best zou doen voor de ploeg. En dat is wat ik nu doe."

'Mijn topniveau ligt nog hoger dan dit'

In de etappe naar de top van de Pas de Peyrol toonde Dumoulin zijn waarde door overtuigend een gat naar Richard Carapaz - een teamgenoot van Roglic' grote concurrent Egan Bernal - dicht te rijden. De Nederlander lijkt sterker dan in de Pyreneeën en dat is goed nieuws voor zijn kopman, maar ook voor hemzelf.

"Ik ben tevreden dat het de afgelopen dagen beter gaat dan in de eerste week", aldus Dumoulin. "Mijn topniveau ligt nog hoger dan dit, maar voor nu is het prima. Ik maak me geen zorgen dat ik in de toekomst niet weer met de allerbesten mee kan."

Ook bij de leiding van Jumbo-Visma weten ze zeker dat Dumoulin ooit weer zelf de koning van het schaakbord zal zijn. "Dit is pas Toms eerste jaar bij ons in de ploeg en iedereen weet waar hij vandaan komt", wijst Zeeman op het blessureleed van de Limburger. "Ik ben nu al superblij met hoe Tom integreert in de ploeg en echt, er gaan in de komende jaren nog heel veel momenten komen waarin Tom in de positie zit waarin Primoz nu zit."

De vijftiende etappe van de Tour begint zondag om 12.50 uur in Lyon. De finish op de Grand Colombier, een klim van 17,4 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,1 procent, wordt verwacht tussen 17.15 en 17.45 uur.