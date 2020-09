Sunweb heeft in de Tour de France de jongste ploeg met een gemiddelde leeftijd van iets minder dan 27 jaar en geen uitgesproken kopman. Maar door een in de Oostenrijkse Alpen gekweekte teamsprit en een aanvallende instelling staat de Duitse formatie na twee weken koersen al op twee ritzeges.

Hoewel het bij de finish van de veertiende etappe in Lyon meer dan 30 graden is, staat het kippenvel op de armen bij Joris Nieuwenhuis. "Dit is zó fucking mooi", jubelt de Nederlandse Tour-debutant. "Vandaag liep het écht perfect. Dit was van het allerhoogste niveau."

In de finale van de lastige overgangsetappe zat er constant een Sunweb-renner in het offensief. Tiesj Benoot opende met een demarrage op het voorlaatste klimmetje, Marc Hirschi schoof mee toen Julian Alaphilippe even later aanviel en Søren Kragh Andersen maakte het uiteindelijk af met een solo na een perfect getimede versnelling op 3 kilometer van de streep.

"Ik zeg al bijna een week tegen Søren: de veertiende etappe gaat jouw dag zijn", aldus ploegleider Marc Reef. "Hij lachte er elke keer een beetje om, maar dat het nu uitkomt, is natuurlijk schitterend. We wilden met een aantal mannen de finale rijden en uiteindelijk heeft Søren op precies het juiste moment gewacht."

'We hebben echt een hechte groep'

De basis voor de nu al succesvolle eerste Tour na het vertrek van uithangbord Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma werd in juli gelegd in het Oostenrijkse skigebied Kühtai. Drie weken lang zat de complete Tour-ploeg daar 24 uur lang op elkaars lip.

"Met elkaar trainen, met elkaar praten en met elkaar plannen maken; alles in het teken om hier in de Tour goed te zijn", vat Reef de hoogtestage samen. "We hebben elkaar daar echt beter leren kennen. En de groep klikt gewoon heel goed met elkaar."

Nieuwenhuis: "We hebben echt een hechte groep. Iedereen durft tegen elkaar te zeggen wat hij vindt en hoe hij het wil hebben. Natuurlijk was het balen toen het in de eerste week van de Tour een paar keer net niet lukte, maar we geloven echt dat we elke dag weer een nieuwe kans hebben om te winnen."

Hirschi zorgde donderdag in de twaalfde rit al voor het eerste dagsucces voor Sunweb en zaterdag zorgde Kragh Andersen ervoor dat de Duitse ploeg na Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step, UAE Team Emirates en Lotto Soudal het vijfde team is met meer dan één ritzege deze Tour.

"We hebben met z'n allen echt heel hard gewerkt om hier succes te hebben", zegt Reef. "We hebben altijd heel erg geloofd in ons eigen kunnen en heel erg geloofd in de ploeg waarmee we naar de Tour gingen. En ik denk dat vooral dat vertrouwen en het rustig blijven zich heeft uitbetaald."