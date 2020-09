Wout van Aert was zaterdag op papier een gegadigde voor de ritzege in de veertiende etappe van de Tour de France, maar de Belg van Jumbo-Visma is vooral opgelucht dat zijn kopman en geletruidrager Primoz Roglic niet in de problemen kwam in de heuveletappe.

INEOS Grenadiers-kopman Egan Bernal deed in de hectische slotfase nog verrassend een poging om weg te rijden uit het uitgedunde peloton met de klassementsrenners. De Colombiaan kreeg echter geen ruimte van Jumbo-Visma en slaagde er zodoende niet in om tijd terug te pakken op klassementsleider Roglic.

"Het was eigenlijk wel een verrassing ja, dat Bernal aanviel", zei Van Aert na de finish in Lyon. "Je zou denken dit het geen etappe voor de klassementsmannen was, maar Bernal is wel een winnaar die elke kans probeert te grijpen. Zo zie je maar: een aanval kan overal gebeuren en dus moeten we scherp zijn."

In de laatste 10 kilometer van de veertiende rit waren twee hellingen van de vierde categorie opgenomen, wat een zeer onrustige slotfase opleverde. De ene na de andere renner probeerde weg te rijden, maar Søren Kragh Andersen was de enige die daar echt in slaagde en kwam als eerste over de finish in Lyon.

310 Tour dag 15: 'Slotklim was maand terug begin dominantie Jumbo-Visma'

'Blij dat Roglic zonder kleerscheuren over finish is gekomen'

Van Aert won deze Tour al twee etappes en had bij een eventuele sprint bij de kanshebbers voor de overwinning gehoord, maar de 25-jarige Belg wist eigenlijk al voor de start dat hij niet voor eigen kansen zou kunnen gaan in de heuveletappe.

"Ik heb wel aan sprinten gedacht, maar in een tricky finale als deze is het belangrijker om Primoz vooraan te hebben en dat hebben we goed gedaan", aldus Van Aert. "Je zou maar in de twintigste positie zitten als bijvoorbeeld Bernal aanvalt, dan sla je jezelf voor de kop. Ik ben blij dat Roglic zonder kleerscheuren en tijdverlies over de finish is gekomen."

De voorsprong van Roglic op naaste belager Tadej Pogacar in het algemeen klassement bedraagt nog altijd 44 seconden. Bernal verloor vrijdag in de zware bergrit veel tijd en moet nog 59 seconden goed zien te maken op de Sloveense leider van Jumbo-Visma.