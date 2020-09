Søren Kragh Andersen kan zijn geluk niet op met zijn prachtige zege zaterdag in de veertiende etappe van de Tour de France. De Deense renner van Sunweb verraste het peloton met een late aanval.

"Er gaan nu allerlei emoties door me heen. Het is bizar. Toen ik over de streep kwam, dacht ik: fuck, het is écht gebeurd. Ik denk dat ik het me pas realiseer als ik met mijn familie bel", zei Kragh Andersen in Lyon.

Nadat in de lastige slotfase (met twee hellingen van de vierde categorie) de ene na de andere aanvaller in de kraag was gegrepen en Sunweb het al had geprobeerd met Tiesj Benoot en Marc Hirschi, was de versnelling van Kragh Andersen op 3 kilometer van de streep iedereen te machtig.

"Ik had vandaag heel goede benen, maar natuurlijk weet je niet hoe goed de anderen zijn. Het duurde in deze Tour best lang totdat ik genoeg vertrouwen had om dit soort dingen te proberen, maar ik ben blij dat het er vandaag is uitgekomen."

'Ik merkte wel dat het stil was'

Kragh Andersen kreeg direct na de finish een high five van zijn vriend en oud-ploegmaat Tom Dumoulin, maar door een vrijdagavond door Tour-organisator ASO ingevoerde maatregel waren er op het laatste stuk geen fans om hem toe te juichen. Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen mogen er voorlopig geen fans staan in de laatste 300 meter voor de finish.

"Ik merkte wel dat het stil was, want in de laatste bocht voor de finish was er nog heel veel publiek dat heel hard aan het schreeuwen was. Ik moest het dus maar zelf vieren, maar dat maakte me verder niks uit. Ze doen dit voor onze veiligheid en die van anderen, dus ik steun de maatregel", aldus Kragh Andersen.

Kragh Andersen zorgde alweer voor het tweede dagsucces voor het energiek koersende Sunweb, dat zonder echte kopman is afgereisd naar Frankrijk, in deze Tour. Donderdag ging de overwinning naar Hirschi, die eveneens zijn aanvalslust beloond zag worden.

"De zege van Hirschi inspireerde me zeker", aldus Kragh Andersen. "Door zijn kunststukje geloofde ik nog een beetje extra in mezelf. Er is een droom voor mij uitgekomen. We hadden nooit verwacht dat we het hier zo goed zouden doen als ploeg. We zijn hier met een heel jonge ploeg en eigenlijk vooral met het oog op de toekomst, maar we presteren nu al."