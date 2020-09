Søren Kragh Andersen heeft zaterdag op fraaie wijze de veertiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Deense Sunweb-renner had aan het eind van de heuvelachtige rit van Clermont-Ferrand naar Lyon succes met een aanval uit een uitgedund peloton. Primoz Roglic behoudt het geel.

Nadat in de lastige slotfase (met twee hellingen van de vierde categorie) de ene na de andere aanvaller in de kraag was gegrepen, was de versnelling van Kragh Andersen in de straten van Lyon iedereen te machtig.

De 26-jarige Deen finishte liefst vijftien seconden voor het peloton, waar Luka Mezgec de sprint won. Peter Sagan finishte achter Simone Consonni als vierde en loopt wat in op de geloste Sam Bennett in de strijd om het groen. Dat verschil is nog 43 punten in het voordeel van de Ier.

Kragh Andersen zorgt voor de tweede dagzege voor Sunweb. Donderdag ging de overwinning naar de Zwitser Marc Hirschi, die eveneens zijn aanvalslust beloond zag worden.

In de top van het klassement verandert er niets. De Sloveen Roglic van Jumbo-Visma houdt een voorsprong van 44 seconden op zijn landgenoot Tadej Pogacar. Egan Bernal, de Tour-winnaar van vorig jaar, staat op 59 seconden derde. Tom Dumoulin schuift dankzij het uitvallen van Romain Bardet een plaatsje op en staat nu twaalfde.

Zondag trekt het peloton weer het hooggebergte in. De vijftiende etappe start in Lyon en eindigt op de top van de Grand Colombier.

Cees Bol laat zich uitzakken na aanval

Sunweb liet al aan het begin van de 194 kilometer lange rit zien snode plannen te hebben. Cees Bol trok al vroeg ten aanval, maar kreeg alleen gezelschap van de Belg Edward Theuns en de Zwitser Stefan Küng.

Vanuit het peloton probeerde Casper Pedersen (Sunweb) de oversteek te maken naar zijn ploeggenoot in de kopgroep. Nog voordat de Deen in die opdracht was geslaagd, zag de Nederlandse sprinter het zinloze van zijn actie in en liet hij zich weer opslokken door de grote groep.

Küng hield het van de koplopers het langste vol. De renner van Groupama-FDJ reed op de zwaarste klim van de dag, de Col du Béal van tweede categorie, weg bij Theuns. Met nog 80 kilometer te gaan werd echter ook de Zwitser ingelopen.

Sterke Kragh Andersen rijdt weg in slotkilometers

Het peloton was toen al behoorlijk uitgedund door het werk van BORA-hansgrohe, dat op die manier concurrenten van kopman Sagan wist af te matten. Onder anderen groenetruidrager Bennett, Caleb Ewan en Bol konden het tempo niet volgen.

Met de twee laatste klimmetjes in aantocht, nam Jumbo-Visma op 20 kilometer van de streep het initiatief over. Het voorkwam niet dat het vanuit het peloton aanvallen regende, al hielden de klassementsrenners zich rustig. Richie Porte reed lek, maar kon weer terugkeren.

Aanvallen van Tiesj Benoot en Lennard Kämna op de Côte de la Duchère en de Côte de la Croix-Rousse werden verijdeld. Julian Alaphilippe deed ook nog een dappere poging, maar ook de voormalig geletruidrager redde het niet. Kragh Andersen had met een indrukwekkende aanval op 3 kilometer van de streep wel succes.