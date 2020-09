Tour de France

Goedemiddag en welkom in het liveblog van de veertiende etappe van de Tour de France. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers.