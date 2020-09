Bij de finish van de komende etappes in de Tour de France zijn geen toeschouwers welkom, zo heeft organisator ASO besloten. De grootste wielerkoers ter wereld rijdt in de komende dagen door gebieden waar code rood geldt vanwege het coronavirus.

"Er zullen dezelfde regels gelden als tijdens Parijs-Nice van eerder dit jaar", bevestigt ASO-directeur Yann Le Moenner tegen persbureau Reuters.

Bij Parijs-Nice, de meerdaagse Franse rittenkoers die in maart werd verreden, waren in de laatste honderden meters voor de finish geen toeschouwers welkom, net als in een straal van 100 meter rond de start.

In Frankrijk wordt gevreesd voor een tweede coronagolf. Er werden zaterdag rode zones aangeduid na een toespraak van premier Jean Castex, die zei dat de situatie in het land verslechtert.

Onduidelijk is voor welke etappes de aankomst zonder publiek exact geldt. In ieder geval zal er zaterdag rond de eindstreep van de veertiende rit geen publiek zijn. Ook zondag wordt er op de Grand Colombier gefinisht zonder fans en worden ook eerder tijdens die rit bij de beklimming van de Col de la Biche geen mensen toegelaten.

Tijdens de eerste Tour-week maakten veel renners zich zorgen over het massaal toegestroomde publiek op een aantal cols, waarbij sommige fans geen mondkapje droegen en de renners hartstochtelijk toejuichten.