Bauke Mollema is in de nacht van vrijdag op zaterdag met succes geopereerd na zijn val in de Tour de France. De renner van Trek-Segafredo keert dit seizoen waarschijnlijk niet meer terug in het peloton.

Mollema kwam tijdens de dertiende etappe samen met een aantal anderen hard ten val in een flauwe bocht, waarbij hij een complexe breuk in zijn linkerpols en een gebroken spaakbeen opliep. Bij de operatie werden ook vijf hechtingen in zijn gezicht aangebracht.

"Zowel de chirurg als de teamarts is erg blij met het resultaat van de operatie", meldt Trek-Segafredo zaterdag. "Bauke reist vandaag naar huis om te herstellen. De verwachte hersteltijd is zes weken, maar we zien hem dit seizoen waarschijnlijk niet meer terug."

De 33-jarige Mollema was op plek dertien van het klassement de beste Nederlander in de Tour. Voor aanvang van de dertiende rit had hij een achterstand van iets meer dan 2,5 minuut op geletruidrager Primoz Roglic.

De Groninger was bezig aan zijn tiende Tour op rij. Het is na 2012 de tweede keer dat hij 'La Grande Boucle' niet uitrijdt. Zijn beste resultaat was een jaar later, toen hij zesde werd. Volgende maand zou hij in de Vuelta a España voor ritzeges gaan.

Zonder Mollema gaat het peloton zaterdag verder met de veertiende rit, die begint in Clermont-Ferrand en eindigt in Lyon. Het parcours is heuvelachtig en lijkt geschikt voor vluchters, maar een sprint is ook niet uitgesloten. De start is om 13.20 uur.