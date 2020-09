Primoz Roglic is in de eerste twee weken van de Tour de France vooral bezig om zo weinig mogelijk energie te verspillen, maar vrijdag zag de geletruidrager op de zeer steile slotklim van de dertiende etappe een goede kans om in het offensief te gaan. En dat leverde hem meteen zijn grootste stap naar de eindzege tot nu toe op.

Sepp Kuss dacht heel even dat hij in de Ronde van Spanje was, toen hij bij stijgingspercentages van ruim boven de 11 naar boven zwoegde in de laatste 2 kilometer van de Pas de Peyrol. "Het was echt heel steil. Maar het uitzicht op de top was prachtig, dus het was het waard", zei de Amerikaan van Jumbo-Visma met een lach na de finish op de 1.583 meter hoge pas in het Centraal Massief.

De laatste col van de pittige dertiende Tour-rit was niet lang (5,4 kilometer), maar wel loodzwaar en dus was deze finale al enige tijd met rood omcirkeld bij Jumbo-Visma. "We wisten dat deze aankomst Roglic goed moest liggen, omdat hij ten opzichte van de kleine Colombiaanse klimmers iets meer power heeft", aldus ploegleider Grischa Niermann. "Dus we wilden in deze etappe echt proberen om het verschil te maken. En als je de uitslag bekijkt, was het de juiste inschatting dat dit een Roglic-klim was."

Alleen Tadej Pogacar bleek even sterk als Roglic op de flanken van de uitgedoofde vulkaan Puy Mary. Alle andere klassementsrenners verloren tijd op de klassementsleider, met als belangrijkste slachtoffer Egan Bernal. De Tour-winnaar van vorig jaar verloor in de laatste 2 kilometer 38 seconden op de twee Sloveense toppers.

"Wij zijn niet verbaasd dat Bernal wat tijd heeft verloren", zei Niermann. "We dachten al dat Roglic hem hier op een handvol seconden kon rijden, dat is een belangrijke reden waarom we wilden aanvallen. Uiteindelijk is 38 seconden veel, daar zijn we heel blij mee."

Bernal verloor zijn tweede plek in het klassement aan Pogacar. De 23-jarige Colombiaan staat nu derde, op 59 seconden van Roglic. "Ik voelde me de hele dag heel goed, maar de anderen waren gewoon sterker dan ik. Dan is er niks aan te doen", aldus Bernal. "Maar ik geef nog niet op."

'Pogacar is grootste uitdager Roglic'

Bij Jumbo-Visma hebben ze de kopman van INEOS Grenadiers ook nog zeker niet afgeschreven. "Bernal heeft de Tour vorig jaar gewonnen met twee heel mooie aanvallen in de Alpen en er komen nu nog drie superzware dagen in de Alpen aan. Dus we zijn er nog lang niet", aldus Niermann.

Toch verschuift de primaire focus bij de Nederlandse ploeg langzaamaan wel steeds meer naar Pogacar, die in het klassement 44 seconden toegeeft op Roglic. "Hij is op dit moment de sterkste uitdager van Primoz, absoluut", stelt Tom Dumoulin. En Kuss: "Pogacar was vrijdag weer heel sterk, dus we houden hem héél scherp in de gaten."

Roglic zelf sloeg een vraag over wie zijn grootste rivaal is op kenmerkende wijze van zich af. "Ik heb geen behoefte om me druk te maken over namen en wie er beter is. Ik richt me alleen op mezelf", zei de Vuelta-winnaar van vorig jaar.

Die reactie pas naadloos in het minutieus uitgestippelde plan van de geletruidrager, die precies weet waar hij mee bezig is en vooral weet waar hij géén energie aan moet verspillen. "Primoz is zich er zeer van bewust dat er nog meerdere zware dagen aankomen", aldus Kuss. "Hij weet heel goed wanneer hij een move kan maken en wanneer hij zijn krachten moet sparen. Ha, ik weet niet of Primoz deze Tour al een keer volledig all-in is gegaan."