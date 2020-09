Romain Bardet verschijnt zaterdag niet meer aan de start in de Tour de France. De bergkoning van vorig jaar liep vrijdag bij een val een hersenschudding op.

De kopman van AG2R reed de dertiende etappe nog wel uit en kwam als 27e over de streep. Bardet verloor ruim twee minuten op geletruidrager Primoz Roglic en zakte van de vierde naar de elfde plaats in het klassement.

Tijdens de rit kwam Bardet ten val, na afloop werd hij onderzocht in het ziekenhuis. "Romain heeft een hersenschudding, waardoor hij voorlopig geen sportieve activiteiten mag ondernemen", zegt Eric Bouvat, ploegarts van AG2R.

De 29-jarige Bardet was bezig aan zijn achtste Tour. Zowel in 2016 (tweede) als 2017 (derde) stond hij op het eindpodium in Parijs.

Ook Mollema uit Tour

Bardet is niet het enige slachtoffer van een valpartij in de dertiende etappe. Bauke Mollema moest opgeven met een gebroken pols.

Zaterdag zullen er nog 158 renners van start gaan in de veertiende etappe. De Tour begon twee weken geleden met 176 man.