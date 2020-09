Primoz Roglic pakte vrijdag in de dertiende etappe van de Tour de France tijd op al zijn rivalen behalve Tadej Pogacar en dus was de vreugde groot bij de geletruidrager en zijn ploeg Jumbo-Visma.

"Dit was een perfecte dag voor ons", zei Tom Dumoulin na de finish boven op de vreselijke steile Pas de Peyrol. "Het geeft ons veel goede moed om op deze manier voor het geel te rijden, het is toch wel heel speciaal wat wij als ploeg aan het doen zijn. Ik hoop dat het zo goed blijft gaan tot Parijs."

Roglic kwam in de loodzware rit door het Centraal Massief samen met landgenoot Pogacar over de streep. Het Sloveense duo pakte 13 seconden op Richie Porte en Mikel Landa, 16 seconden op Miguel Ángel López en vooral 38 seconden op titelverdediger Egan Bernal.

De kopman van INEOS Grenadiers zakte daardoor in het klassement naar de derde plek, op 59 seconden van Roglic. Pogacar, die 44 tellen toegeeft op het geel, steeg met stip van zeven naar twee.

"Het was een Sloveense dag", glimlachte Roglic op zijn persconferentie. "Ik ben heel blij met hoe de rit vandaag verlopen is en heel blij dat we met Slovenië nu eerste en tweede staan in het klassement. Het is voor mij geen verrassing dat Tadej zo goed is, maar toch is het bijzonder om met een landgenoot aan de top van de Tour te staan."

305 Tour dag 14: 'Jumbo-Visma wil niet te vroeg juichen met Roglic'

'Primoz bleek opnieuw supergoed te zijn'

Jumbo-Visma controleerde het grootste deel van de etappe, zonder een verschroeiend tempo te ontwikkelen. De Nederlandse ploeg vond het prima dat een grote kopgroep zonder gevaarlijke renners voor het klassement bijna tien minuten pakte. Op de voorlaatste klim, de steile Col de Néronne, nam INEOS het commando in het peloton over.

"Zij zijn hier natuurlijk ook om de Tour te winnen, dus ze moeten wat proberen", aldus Dumoulin. "Dat hebben ze goed gedaan, maar uiteindelijk kwam het in de laatste 2 kilometer aan op de kopmannen zelf. En daar bleek Primoz opnieuw supergoed te zijn."

Roglic voelde zich prima thuis op de flanken van de uitgedoofde vulkaan Puy Mary, waar de hellingsgraad in de slotfase niet meer onder de 11 procent dook. "Poeh, de laatste 2 kilometer waren heel zwaar, maar ik vond het een mooie klim", zei de Sloveen. "Aan de voet kon ik al zien waar we nog naartoe moesten en toen dacht ik: dit gaat pijn doen. Het was kort, maar ik denk dat we allemaal op onze limiet zaten. Ik ben heel blij dat ik bij de twee besten hoorde."

De geletruidrager haastte zich vervolgens om te zeggen dat hij de Tour nog lang niet gewonnen heeft. Ook Dumoulin benadrukte dat er nog een flink aantal loodzware dagen aankomen, met name volgende week in de Alpen.

"Het staat in het klassement allemaal nog redelijk dicht op elkaar, dus wij weten ook wel dat de Tour nog verre van beslist is", aldus de Limburger, die zelf dertiende staat in het klassement op 4.32 minuten. "Maar het geeft heel veel voldoening dat Primoz het zo goed doet."