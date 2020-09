Na drie relatief rustige dagen voor de klassementsrenners staat er vrijdag weer een pittige bergetappe op het programma in de Tour de France. De toppers verwachten een zware rit door het Centraal Massief, vooral door de ontzettend steile laatste kilometers op de Puy Mary, een uitgedoofde vulkaan.

Vanaf de de top van de Pas de Peyrol, de 1.589 meter hoge pas waar de finish van de dertiende rit ligt, heb je misschien wel het fraaiste uitzicht van Frankrijk, maar dat is niet waar Egan Bernal mee bezig was toen hij de etappe van vrijdag eerder dit jaar verkende.

"De laatste 2 kilometers zijn echt heel steil en zwaar", zegt de Tour-winnaar van vorig jaar. "Ik verwacht grote verschillen op de slotklim."

De Pas de Peyrol is 'slechts' 5,4 kilometer lang, maar het gemiddelde stijgingspercentage is 8,1. Dat komt vooral door de laatste 2,5 kilometer, waarin de hellingsgraad boven de 11 procent blijft, met uitschieters naar 15 procent.

Daarvóór hebben de renners in de 191,5 kilometer lange etappe al drie cols van de derde, twee cols van de tweede en één col van de eerste categorie moeten bedwingen. Vlak voor de slotklim ligt met de Col de Neronne (3,8 kilometer à 9,1 procent) nóg een heel steile hindernis.

Volgende week krijgt het peloton in de Alpen langere klimmen voor de wielen, maar in deze Tour heeft alleen etappe achttien (5.166 meter) meer hoogtemeters dan de rit van vrijdag (4.459 meter). "We verwachten dat deze etappe heel zwaar wordt, vooral in de finale", aldus geletruidrager Primoz Roglic. "Het wordt een flinke uitdaging voor ons."

'Zwarte piste op de slotklim moet voor verschil zorgen'

'Strijd om het geel ligt nog helemaal open'

Roglic begint in startplaats Châtel-Guyon met een voorsprong van 21 seconden op Bernal, de nummer twee van het algemeen klassement. Achter de Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers staan nog vijf renners (Guillaume Martin, Romain Bardet, Nairo Quintana, Rigoberto Uran en Tadej Pogacar) binnen een minuut van het geel.

"Als ik wist wat er de komende dagen gaat gebeuren, zat ik nu in Las Vegas en niet op mijn fiets", zegt Tejay van Garderen, ploeggenoot van Uran bij EF Pro Cycling, met een knipoog. "Dat is wielrennen; je kunt voor elk scenario plannen, maar niemand weet écht wat er gaat gebeuren."

"Maar wat mij betreft ligt de strijd om het geel nog helemaal open. Roglic lijkt heel sterk, maar de derde week is altijd de echte test in een grote ronde. Wij geloven in ieder geval in onze kopman en denken dat Uran nog steeds een kans heeft om de Tour te winnen."

'Tour begint pas echt in zware laatste negen dagen'

Bij UAE Team Emirates, de ploeg van Pogacar, is er ook veel vertrouwen na het sterke optreden van de pas 21-jarige Sloveen in de twee Pyreneeënritten van eind vorige week.

Het team uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft echter als nadeel dat de ploeg in bergen een stuk minder sterk is dan de topformaties Jumbo-Visma (Roglic) en INEOS Grenadiers (Bernal), zeker na het afstappen van de Italiaanse klimmers Fabio Aru en Davide Formolo.

"Wij zijn in de breedte niet zo sterk als Jumbo-Visma en INEOS", erkent ploegleider Allan Peiper van UAE Team Emirates. "We moesten er dus vooral voor zorgen dat we zo berekenend mogelijk door de eerste anderhalve week kwamen, zodat onze mannen er nu zijn als Tadej ze nodig heeft. Want de laatste negen dagen van deze Tour zijn zó lastig, dat iedereen weet dat daar de koers eigenlijk echt gaat beginnen."

De dertiende rit van de Tour begint vrijdag om 12.05 uur. De finish wordt verwacht tussen 16.45 en 17.20 uur.