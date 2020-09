Na twee tweede en twee derde plekken was het donderdag eindelijk raak voor Sunweb in de Tour de France. De pas 22-jarige Zwitser Marc Hirschi maakte in de twaalfde etappe knap ploegenspel af voor de formatie die het team altijd op één zet.

Ontroostbaar was hij zondag, net over de streep in Laruns. Eerst werd Hirschi in de negende Tour-etappe na een lange solo over meerdere pittige Pyreneeëncols vlak voor de streep teruggepakt en vervolgens verloor hij in de sprint ook nog nipt van de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic.

"Marc was na die rit superteleurgesteld en heel emotioneel, het was echt een gemiste kans", aldus Sunweb-ploegleider Marc Reef. "Maar het mooie van een grote ronde is dat je de volgende dag weer door moet. We hebben er met z'n allen hard aan gewerkt om Marc op te beuren, ook de renners. Dan is het fantastisch dat het nu wél gelukt is."

Kamergenoot en collega-Tour-debutant Joris Nieuwenhuis zag van dichtbij hoe Hirschi ondanks zijn jonge leeftijd snel weer naar zijn volgende kans keek. "Marc baalde écht heel erg na zondag, dat het nét niet lukte. Maar ik denk dat er toen ook een vuurtje in hem is gaan branden, want hij wist dat hij heel dicht bij succes zat. Vanbuiten was hij al snel weer heel relaxed en hij wist dat de rit van donderdag hem heel goed moest liggen."

'Beter ploegenspel kan niet'

De langste etappe van deze Tour (218 kilometer) was zeker in het tweede deel geen moment vlak en dus op het lijf geschreven van klassiekerspecialist Hirschi. Sunweb bedacht daarom een plan om de wereldkampioen bij de beloften van 2018 zo goed mogelijk in stelling te brengen.

De Deen Søren Kragh Andersen en de Belg Tiesj Benoot moesten de koers openen en versnelden daarom op de Côte de la Croix du Pey, een klim van derde categorie. Hirschi ging al snel mee in een achtervolgend groepje dat nog voor de top op 40 kilometer van de finish aansloot. De Zwitser demarreerde vervolgens vlak na de voet van de Suc au May, de steile slotklim van de etappe, en na een solo van 28 kilometer mocht hij zijn eerste profzege vieren.

"Het komt niet al te vaak voor dat een tactisch plan precies uitkomt zoals je het bedacht hebt", glimlacht Reef. "We hebben tijdens de koers, toen duidelijk werd dat de vroege vlucht gecontroleerd werd door BORA-hansgrohe en CCC, bedacht dat we de koers van ver wilden openbreken en dat Marc daarachter klaar moest zitten."

"Het mooie was dat Nicolas Roche ook nog zo scherp was om mee te gaan in de achtervolgende groep, waardoor we na de slotklim in de perfecte situatie zaten: Søren en Nicolas beschermden de vlucht van Marc. Beter ploegenspel en een betere teamprestatie kan niet."

Sunweb-renner Søren Kragh Andersen komt juichend als derde over de streep in Sarran. (Foto: Pro Shots)

'We zien wielrennen echt als teamsport'

Sunweb krijgt nog weleens kritiek op zijn nadruk op het team, zeker als toppers als Tom Dumoulin of Michael Matthews voor een vertrek kiezen. "Maar we zijn er niet mee bezig om ons gelijk te halen", benadrukt Reef. "We geloven wel in ons eigen idee, we zien wielrennen echt als een teamsport. We winnen én verliezen met z'n allen."

Volgens de ploegleider brachten de teleurstellingen van de afgelopen anderhalve week - Hirschi werd in de tweede etappe al tweede en sprinter Cees Bol eindigde één keer als tweede en één keer als derde - de Tour-ploeg van Sunweb dichter bij elkaar.

"We hebben een aantal heel goede meetings gehad, waarin we elkaar echt de waarheid hebben kunnen zeggen over dingen die fout waren gegaan. Dan is het super als het zoals vandaag allemaal op z'n plek valt."