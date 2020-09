Marc Hirschi kan niet beseffen dat hij op 22-jarige leeftijd al een etappe in de Tour de France heeft gewonnen. Na twee podiumplaatsen kwam de Zwitser donderdag in de twaalfde etappe solo over de meet in Sarran. Het was zijn eerste zege bij de profs.

"Het is ongelooflijk. Ik was twee keer dichtbij. Vandaag heb ik er nooit in geloofd. Ik ging vol gas in de laatste kilometers. Het is geweldig. Ik zoek naar woorden", zei een zichtbaar euforische Hirschi na zijn winnende solo van 28 kilometer.

Op de eerste meters van de Suc au May, de laatste klim van dag, sprong de Zwitser weg uit een omvangrijke kopgroep. Hij sloeg direct een gat en breidde in de afdaling zijn voorsprong op de achtervolgers verder uit. Uiteindelijk hield hij 47 seconden over op nummer twee Pierre Rolland.

"Ik twijfelde altijd aan de zege, de verschillen waren klein", aldus Hirschi. "Pas in de laatste kilometer geloofde ik dat ik ging winnen. Het is mijn eerste profzege, en dat in de Tour. Ik had nooit gedacht dat ik op deze leeftijd een etappe in de Tour de France zou winnen. Het was al een droom dat ik hier startte. Nu heb ik een zege en twee podiumplaatsen."

Hirschi was twee keer eerder dicht bij een etappezege, maar in de tweede rit naar Nice verloor hij de sprint-a-deux met Julian Alaphilippe en in de negende etappe waren Tadej Pogacar en Primoz Roglic te sterk.

De verloren strijden om de dagzege hebben hem gehard. "Maar ze gaven me ook het benodigde vertrouwen en extra power, anders was ik vandaag ook niet aangevallen. Ik voelde me sterk. Ik sta nu drie keer op het podium. Ik ben dankbaar."