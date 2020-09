Marc Hirschi heeft donderdag de twaalfde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Zwitser van Sunweb bekroonde een fraaie solo met de overwinning in een levendige heuvelrit.

Hirschi bleef nummer twee Pierre Rolland, die in de finale was weggereden uit een achtervolgende groep, 47 seconden voor. Kort daarachter werd Søren Kragh Andersen, ploeggenoot van de ritwinnaar, derde.

Het peloton kwam op 2,5 minuut van Hirschi over de finish. Bauke Mollema was op de twintigste plek de beste Nederlander en Tom Dumoulin eindigde twee plaatsen achter zijn landgenoot.

Eerder deze Tour was Hirschi al een aantal keren dicht bij etappezege. In de tweede rit werd hij tweede achter Julian Alaphilippe en afgelopen zondag moest hij na een lange solo genoegen nemen met de derde plaats.

In de top van het algemeen klassement veranderde niets. Primoz Roglic behield zijn gele trui en begint de zware bergrit van vrijdag met 21 seconden voorsprong op Egan Bernal. Mollema is op de dertiende plek de beste Nederlander en Dumoulin staat veertiende.

Vroege vlucht wordt ruim voor finish ingerekend

De langste rit van deze Tour voerde het peloton over 218 heuvelachtige kilometers van Chauvigny naar Sarran. Onderweg lagen twee colletjes van de vierde categorie en in de laatste 50 kilometer moesten een klim van de tweede en een van de derde categorie worden bedwongen.

Na een reeks mislukte demarrages in de openingsfase slaagden Luis Léon Sánchez, Imanol Erviti, Nils Politt en Max Walscheid er wel in om weg te rijden. Het kwartet kreeg even later gezelschap van Kasper Asgreen en Mathieu Burgaudeau en zij bouwden een voorsprong van zo'n 2,5 minuut op.

Kort voor de Côte de la Croix du Pey, de klim van de derde categorie, sprongen Asgreen en Erviti weg uit de kopgroep. Het peloton was ondertussen echter een stuk dichterbij gekomen en rekende de twee op 43 kilometer van de meet in.

244 Tour dag 13: 'Zwarte piste op de slotklim moet voor verschil zorgen'

Hirschi demarreert op laatste klim

Vervolgens gingen meerdere renners in de aanval en uiteindelijk ontstond een nieuwe kopgroep van zes man. Daarin bevonden zich Sunweb-renners Hirschi, Tiesj Benoot en Kragh Andersen, Marc Soler, Maximilian Schachmann en Quentin Pacher.

Hirschi vond het niet snel genoeg gaan en besloot op de Suc au May, de laatste en zwaarste klim van de dag, te demarreren. De Zwitser, die in de negende etappe een solo van 90 kilometer net niet kon bekronen, had op de top een voorsprong van twintig seconden op Schachmann en Soler.

Daarachter reed een groep van elf renners met onder anderen Alaphilippe en Rolland. Zij voegden zich met nog 10 kilometer voor de boeg bij de twee achtervolgers, terwijl Hirschi het verschil inmiddels had vergroot naar zo'n veertig seconden. Het peloton had ondertussen twee minuten achterstand op de koploper.

De achtervolgers probeerden het gat met Hirschi nog te dichten, maar de voormalig wereldkampioen bij de beloften hield stand en boekte zijn eerste profzege in zijn carrière.