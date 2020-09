Caleb Ewan stak zijn handen woensdag terecht in de lucht vlak na de finish van de elfde etappe van de Tour de France, maar de Australiër was er na een chaotische en zeer spannende massasprint niet zeker van dat hij de ritzege had gepakt.

"Ik wist niet echt of ik gewonnen had, maar ik juichte maar voor de zekerheid", zei de 26-jarige Ewan na de rit met een grote glimlach. "Ik deed een flinke jump op het eind en dan kijk je naar de grond, dus dan kun je niet zien of je als eerste over de streep komt. Maar soms kan je het voelen en deze keer voelde het goed."

De Australiër boekte in Poitiers zijn tweede ritzege van deze Tour. Hij drukte zijn wiel net wat eerder over de streep dan Peter Sagan, Sam Bennett en Wout van Aert. Sagan, die als tweede over de finish kwam, werd na afloop gedeclasseerd voor een schouderduw tegen Van Aert.

"Het was heel, heel hectisch", verzuchtte Ewan, die na een sprint met een maximale snelheid van 67,1 kilometer per uur uiteindelijk met een verschil van 15 centimeter afrekende met Bennett. "Ik had vandaag echt heel veel motivatie om te winnen, omdat ik gisteren erg teleurgesteld was in mijn sprint (hij werd toen tweede achter Bennett, red.). Ik ben blij dat ik mijn teamgenoten kan terugbetalen met deze zege."

Ewan moest flink improviseren in slotkilometers

Ewan moest in de slotkilometers nog flink improviseren, omdat hij al vrij vroeg bijna vooraan zat in het peloton. "Dat is niet wat ik wilde, zeker niet met tegenwind in de finishstraat. Daarom zakte ik wat terug in de groep, maar vanaf dat moment was het echt crazy. Ik wist van mijn eerste ritzege deze Tour dat ik rustig moest blijven en moest wachten op het juiste moment en helemaal op het eind kwam er inderdaad een gaatje."

De sprinters moeten nu waarschijnlijk tot de slotrit van volgende week zondag naar Parijs wachten op een volgende kans. Vorig jaar won Ewan op de Champs-Élysées zijn derde rit van die Tour. "Ik wil nu weer winnen in Parijs. Ik hoop dat ik goed de bergen overkom."