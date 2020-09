Wout van Aert vindt het terecht dat Peter Sagan is gedeclasseerd in de elfde etappe van de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma werd in de massasprint op onreglementaire wijze aan de kant gezet door zijn collega van BORA-hansgrohe.

Van Aert ging lang aan kop, maar zakte na het incident met Sagan, die met zijn schouder het lichaam van Van Aert aantikte, naar de vierde plaats. De Belg werd uiteindelijk derde achter winnaar Caleb Ewan en Sam Bennett, omdat Sagan door de organisatie werd teruggezet in de uitslag.

"Ik zat er goed bij, maar doordat Sagan me gewoon opzij beukte was ik het momentum kwijt en werd het niks meer. Ik schrok heel erg van de beuk", zei Van Aert, die na de finish zijn middelvinger opstak naar Sagan, vlak voordat zijn rivaal werd gedeclasseerd.

"Het is al gevaarlijk genoeg. Na zo'n duw is het normaal dat ik mezelf even niet onder controle heb. Op die manier ruimte voor jezelf creëren heeft niets met sprinten te maken. Ik heb geprobeerd om hem erop aan te spreken, maar toen kreeg ik de volle laag terug. Er was weinig mogelijkheid tot een gesprek."

Ewan: 'Niemand denkt op dat moment aan veiligheid'

Ewan, die zijn tweede overwinning boekte in deze Tour, weigerde partij te kiezen. "We zaten allemaal op onze limiet en gingen vol voor de zege. Niemand denkt op dat moment aan veiligheid. Het ziet er waarschijnlijk erger uit op tv dan het in werkelijkheid was."

Geletruidrager Primoz Roglic schaarde zich achter zijn ploeggenoot Van Aert. "Het lijkt me de juiste beslissing dat Sagan is bestraft. Sprinters zijn anders dan wij, het zijn gekke jongens. Ze vechten met alles wat ze in zich hebben voor de winst. Maar de sprint moet wel fair zijn."

Ook Hugo Hofstetter, die als achtste eindigde, was op Twitter niet te spreken over de actie van Sagan. "Hoi Peter Sagan. Ik zit nooit op Twitter, maar met alle respect, als ik niet remde op dat moment, zou ik - en misschien ook anderen - nu in het ziekenhuis liggen. Ik ben enorm teleurgesteld."

Uiteindelijk moest Sagan genoegen nemen met de 85e plaats (de laatste plek van de voorste groep). Hij liep daardoor belangrijke punten mis in de strijd om de groene trui. Zijn achterstand op koploper Bennett bedraagt als nummer twee inmiddels 68 punten (175 om 243 punten).

Sagan kreeg namelijk ook nog eens dertien punten aftrek in het puntenklassement en bovendien een boete van 500 Zwitserse frank (omgerekend zo'n 466 euro). Van Aert ontving voor het opsteken van de middelvinger naar Sagan een boete van 200 Zwitserse frank (zo'n 186 euro).