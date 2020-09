Peter Sagan is woensdag na de elfde etappe van de Tour de France bestraft voor een gevaarlijke manoeuvre in de massasprint. De Slowaak, die achter Caleb Ewan als tweede over de finish kwam, gaf Wout van Aert vlak voor de streep een flinke duw met zijn schouder.

Sagan reed in de hectische massasprint in Poitiers vlak langs de hekken. In de laatste 100 meter probeerde hij in een klein gat te duiken aan de rechterkant van Van Aert. Daarbij duwde hij de Belg een flink stuk naar links.

Van Aert, die deze Tour al twee ritzeges boekte, kon mede door de duw van Sagan niet meer winnen. Hij eindigde achter Ewan, Sagan en Sam Bennett als vierde. De renner van Jumbo-Visma stak direct na de finish zijn middelvinger op naar Sagan, waarvoor hij een boete van 200 Zwitserse frank kreeg (omgerekend zo'n 186 euro).

"Ik had vandaag de snelheid in de sprint en probeerde het aan de rechterkant, maar daar werd het gat heel klein. Ik moest wel wat naar links bewegen om de hekken te ontwijken en daardoor ben ik gedeclasseerd", zei Sagan in een korte reactie.

"Peter raakte Van Aert harder dan hij wilde en dus is hij gestraft", aldus ploegleider Enrico Poitschke van BORA-hansgrohe. "Het is erg vervelend, maar we moeten het accepteren."

108 Samenvatting Tour-etappe 11: Sagan gedeclasseerd voor beuk in sprint

Sagan heeft grote achterstand in puntenklassement

Sagan werd in 2017 na de vierde etappe uit de Tour gezet, omdat hij in de slotmeters van een massasprint een zware crash van Mark Cavendish veroorzaakte.

De drievoudig wereldkampioen werd woensdag alleen teruggezet naar de laatste plaats van de eerste groep (85e plek). Bovendien kreeg hij dertien punten aftrek voor het puntenklassement en een boete van 500 Zwitserse frank.

De kopman van BORA-hansgrohe, die deze Tour nog geen rit won, verloor door zijn manoeuvre in totaal 43 punten voor de strijd om de groene trui, aangezien een tweede plek 30 punten waard is. Zijn kansen om voor de achtste keer het puntenklassement te winnen zijn daardoor flink geslonken. "Maar ik heb het gevecht nog niet opgegeven", aldus Sagan.

Groenetruidrager Bennett heeft nu een voorsprong van 81 punten op nummer twee Sagan, terwijl er waarschijnlijk alleen nog in de slotrit naar Parijs een massasprint komt. Wel zijn er elke dag nog tussensprints waar Sagan punten zou kunnen pakken.