Caleb Ewan heeft woensdag zijn tweede etappezege geboekt in de Tour de France. De Australische renner van Lotto Soudal was in de elfde rit de snelste in een spectaculaire massasprint die werd ontsierd door een duw van Peter Sagan aan Wout van Aert. De Slowaak werd gedeclasseerd voor zijn actie.

Ewan kwam in de laatste meters van de licht oplopende weg in de finishstraat in Poitiers opzetten en hield Sagan (tweede) en Sam Bennett (derde) nipt achter zich. Van Aert, die namens Jumbo-Visma al twee etappes won, leek lang op weg naar de overwinning, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats. Cees Bol kwam niet verder dan de negentiende plek.

Sagan werd na het terugkijken van de beelden gedeclasseerd door de jury, omdat hij op 50 meter van de streep aan de zijkant van de weg een beuk uitdeelde aan Van Aert. De coureur van BORA-hansgrohe, die werd teruggezet naar de laatste plek van de eerste groep, verloor daardoor kostbare punten in de strijd om de groene trui, die in handen is van Bennett.

Primoz Roglic behield zijn leiderspositie in het algemeen klassement. De Sloveen van Jumbo-Visma, die vanaf de negende rit de gele trui draagt, kwam in de buik van het peloton over de streep en mag ook donderdag het geel aantrekken.

Rit ontvouwt zich als wandeletappe

De vlakke elfde etappe voerde het peloton over 167,5 kilometer van Châtelaillon-Plage naar Poitiers in het westen van Frankrijk. Al op het moment dat François Lemarchand, de vervanger van de besmette Tour-baas Christian Prudhomme, met zijn vlag zwaaide, sprong Matthieu Ladagnous van Groupama-FDJ weg uit de grote groep.

Tot zijn eigen ongenoegen kreeg de Fransman geen gezelschap aan het front. Na ruim 20 kilometer probeerde een groep van zes achtervolgers, onder wie de Belg Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), wel bij de eenzame koploper te komen, maar zij kregen geen ruimte van het peloton.

Het tempo in de koers zakte daarop naar onder de 40 kilometer per uur, waardoor Ladagnous zijn voorsprong kon uitbouwen naar maximaal 4.10 minuten. Na een solo van ruim 120 kilometer hield hij het voor gezien en liet hij zich terugzakken in het peloton, waar Gregor Mühlberger van BORA-hansgrohe even later opgaf met ziekteverschijnselen.

Het Jumbo-Visma van klassementsleider Roglic, Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal voerden het tempo in de laatste 30 kilometer van de koers op, wat leidde tot nervositeit in het peloton en een valpartij waar vooral Ion Izagirre gehavend uit kwam. De Spanjaard van Astana kon niet meer verder en werd de vijftiende uitvaller in deze Tour.

Ondanks een aanval van Lukas Pöstlberger, Bob Jungels en Kasper Asgreen op 6 kilometer van de streep mochten de sprinters in de smalle straten van Poitiers om de dagzege strijden. Van Aert kwam al snel op kop, maar moest toezien hoe Ewan als eerste over de meet kwam.