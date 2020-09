Tour de France

Elfde etappe

Vlakke rit (167,5 km)

Ewan wint

Sagan gedeclasseerd

Roglic blijft in geel

Goedemiddag en welkom in ons liveblog over de elfde etappe in de Tour de France. Mijn naam is Joris Kaper en ik hou je hier op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers.