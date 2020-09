Bauke Mollema vindt dat er in de Tour de France op een goede manier met het coronavirus wordt omgegaan. De best geklasseerde Nederlander heeft de indruk dat de gecreëerde 'bubbel' werkt en heeft ook goede hoop dat die ervoor zorgt dat de koers niet onder de pandemie zal lijden.

Maandag, tijdens de eerste rustdag, moesten alle bij de Tour betrokken personen zich zoals afgesproken verplicht laten testen. Van de 841 onderzochte personen bleken er vijf besmet: vier stafleden van verschillende ploegen én Tour-baas Christian Prudhomme.

"Het was te verwachten dat er een paar mensen positief waren. Als je vijfhonderd mensen aan de finish test, vind je ook vijf of meer mensen die positief zijn zonder dat ze het waarschijnlijk zelf weten", zei Mollema na de finish van de tiende etappe van dinsdag.

"Zo is het virus nu eenmaal. Ik ben er niet bang voor geweest en ben blij dat bij ons in de ploeg niemand besmet is. Anders zou ik misschien iets minder op mijn gemak zijn geweest in de komende weken."

'Kennelijk doen we het op de goede manier'

De regel is dat een ploeg naar huis moet bij twee of meer positieve tests binnen de formatie. Volgende week maandag volgt een nieuwe verplichte testronde tijdens de tweede rustdag van de Tour.

"We moeten zo verdergaan", aldus Mollema. "Het is goed dat degenen die positief zijn naar huis gaan en dat de rest het kennelijk op de goede manier heeft gedaan. De bubbel werkt blijkbaar. Het is goed dat er getest wordt en hopelijk wordt het virus niet verder verspreid."

Overigens lieten veel renners tijdens de eerste Tour-week wel weten niet blij te zijn met het gedrag van sommige wielerfans, die tegen de regels in zonder mondkapje hartstochtelijk stonden te juichen op een aantal cols.

Mollema en de overige renners beginnen woensdag om 13.40 uur aan de elfde etappe van deze Tour. Net als dinsdag, toen Sam Bennett van Deceuninck-Quick-Step won, is de ritzege zeer waarschijnlijk voor een sprinter.