De tiende etappe van de Tour de France kenmerkte zich dinsdag door mooie plaatjes aan de Atlantische kust, maar vooral ook door nervositeit in het peloton door de vele hindernissen op de West-Franse wegen. Volgens Wout van Aert was de rit te gevaarlijk.

"Vandaag was weer een voorbeeld van een etappe die in de toekomst beter moet. Het was echt een onveilig parcours en een enorm stressvolle dag", zei Van Aert na de finish op het eiland Île de Ré.

De eerste rit na de rustdag voerde de renners voor een groot deel langs de kust en door flink wat dorpskernen. De kans op waaiers zorgde vanaf kilometer 0 voor stress en de vele vluchtheuvels, rotondes en andere obstakels hielpen niet mee.

Er waren dan ook flink wat valpartijen, met de Nieuw-Zeelandse debutant Sam Bewley (afgestapt door een gebroken pols) als grootste slachtoffer. Klassementsrenners Tadej Pogacar en Guillaume Martin gingen ook naar de grond, maar zij hielden er net als Robert Gesink niks ernstigs aan over. Nicolas Roche (Sunweb) en Toms Skujins (Trek-Segafredo) reden de etappe uit met flink wat scheuren in hun koersshirt en -broek.

"Het parcours van de etappe van vandaag is ontzettend gevaarlijk", twitterde teambaas Jonathan Vaughters van EF Pro Cycling al voor de start van de rit. "Ik bedoel, het zou prima zijn als er maar 25 renners in het peloton zouden zitten of als het 1908 was en alle renners twintig minuten van elkaar rijden. Maar dat is niet het geval…"

'We weten al maanden dat dit het parcours gaat zijn'

Veiligheid is sinds de herstart van het wielerseizoen een belangrijk thema. De internationale wielerunie UCI kondigde een paar dagen voor de Tour-start aan meer inspecties van parcoursen uit te gaan voeren en Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step willen dat er een professionele, externe organisatie wordt opgetuigd die de veiligheid tijdens koersen controleert en handhaaft.

Volgens Van Aert zou ook het peloton zelf meer kunnen doen. "Ik denk dat we als renners de hand in eigen boezem mogen steken. In de toekomst zou er veel vroeger actie moeten worden ondernomen om onze veiligheid te garanderen."

"We weten al maanden dat dit het parcours gaat zijn. En dat er wind is en iedereen vooraan wil zitten. Als je dan door zoveel dorpen moet waar allemaal straatmeubilair te vinden is, zorgt dat voor gevaarlijke situaties. De streek hier zal heel veel betaald hebben om hun centra aan te doen, anders zou ik niet weten waarom we door zoveel dorpen zijn gereden. Er zijn genoeg nationale wegen te vinden waar het veiliger koersen is."

De elfde etappe van woensdag lijkt weer een grote kans op een massasprint. Het peloton rijdt dan van de kust af naar het oosten. In finishplaats Poitiers gaat het de laatste 1.100 meter volledig rechtdoor.