Cees Bol was dinsdag in de tiende etappe van de Tour de France al voordat hij kon beginnen met sprinten kansloos voor een mooi resultaat. De 25-jarige Nederlander zat in de laatste kilometer op het eiland Île de Ré aan de Atlantische kust vol in de wind en verloor daardoor het contact met zijn ploeggenoten.

"Het was onze eigen fout", zei Bol, nadat hij als achtste was gefinisht in de door de Ier Sam Bennett gewonnen rit. "Het was niet de bedoeling dat we al voor de slotkilometer op kop zouden komen, want we wisten dat het wind tegen was, en dan sturen we ook nog naar links, terwijl de wind van rechts kwam."

De kopman van Sunweb reed daardoor op het belangrijkste moment van de etappe opeens volledig onbeschut. "En daardoor verloor ik de aansluiting met mijn trein. Ik kon niet in de wind blijven rijden, op een gegeven moment moest ik gaan vechten voor een wiel. En dat is niet ideaal als je vol in de wind zit, dus ik dreef langzaam naar achteren."

Bol - die eerder tweede, derde en zevende werd - zette zo zijn minste prestatie in een massasprint in deze Tour neer. "Het eindplaatje van vandaag past niet in de trend die we hebben ingezet deze ronde."

"Er ging ook een heleboel wel goed: ik ben de hele dag goed beschermd, we waren als team wederom het best vertegenwoordigd in de finale en de benen waren goed. Maar er waren weer een paar cruciale foutjes die roet in het eten gooien. Ik heb in ieder geval voldoende vertrouwen om het te blijven proberen."

Bol weet echter ook dat dinsdag een van zijn laatste kansen was deze Tour. Woensdag is er nog een vlakke rit van Châtelaillon-Plage naar Poitiers, maar daarna volgen er tot de traditionele slotetappe in Parijs op 20 september waarschijnlijk geen massasprints meer.