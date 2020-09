Sam Bennett kan haast niet geloven dat hij voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Tour de France heeft gewonnen. De Ier was dinsdag in de tiende rit de sterkste in de massasprint.

"Ik ben in shock", jubelde een zeer geëmotioneerde Bennett na zijn ritzege. "In de sprint wachtte ik om aan te gaan, omdat er veel tegenwind stond. Ik dacht dat ik misschien te lang had gewacht. Ik had een te grote versnelling om te winnen, maar uiteindelijk won ik wel."

De 29-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step werd uitstekend afgezet door zijn ploeggenoot Michael Mørkøv en bleef in de sprint Caleb Ewan net voor. Peter Sagan eindigde als derde en Cees Bol kwam als achtste over de finish.

"Ik wil de hele ploeg bedanken en in het bijzonder Patrick (Lefevere, red.), die me de kans heeft gegeven om hier mee te doen", aldus de sprinter, die voor de derde keer meedoet aan de Tour. In 2015 en 2016 stond hij ook aan de start in de Franse wielerronde.

'Dacht dat het nooit zou gebeuren'

In de huidige editie was Bennett al een aantal keren dicht bij de overwinning. Zo werd hij in de derde etappe tweede achter Ewan en eindigde hij ook al eens als derde en vierde.

"Het heeft even geduurd, maar ik heb er altijd van gedroomd om een Tour-etappe te winnen en ik kon me niet voorstellen hoe dat zou zijn. Ik dacht dat het nooit zou gebeuren", besloot hij.

Waar Bennett voor het eerst triomfeerde in de Tour, heeft hij in de andere twee grote wielerrondes al vijf ritzeges op zijn erelijst staan. In de Giro d'Italia won hij twee jaar geleden drie etappes en in de Vuelta a España was hij een jaar later tweemaal succesvol.