Sprinter Sam Bennett heeft dinsdag de nerveuze tiende etappe van de Tour de France gewonnen. Primoz Roglic behield de gele trui in een vlakke etappe waarin het peloton in waaiers uiteenviel.

Bennett ging de sprint van een omvangrijke groep van kop aan en wist Caleb Ewan (tweede) en Peter Sagan achter zich te houden. Cees Bol kon het werk van de Sunweb-ploeg niet afmaken en werd slechts achtste.

Bennett neemt dankzij zijn zege de groene trui over van Sagan. Het is het zijn eerste etappezege in de Tour de France. De 29-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step won eerder wel driemaal in de Giro d'Italia en twee keer in de Vuelta a España.

Jumbo-Visma-kopman Roglic droeg voor het eerst de gele trui en zag zijn leidende positie niet in gevaar komen. De Sloveen eindigde net als zijn belangrijkste concurrenten in de eerste groep.

105 Samenvatting Tour-etappe 10: Bennett in tranen na zege

Tour-baas na positieve coronatest in quarantaine

De geheel vlakke tiende rit voerde het peloton over 168 kilometer van het Île d'Oleron naar het Île de Ré. Na de rustdag testten stafleden van INEOS, Cofidis, AG2R en Mitchelton-SCOTT positief op het coronavirus, net als Tour-baas Christian Prudhomme. Zij moeten allemaal in quarantaine.

Bij twee positieve testen binnen één ploeg had die volledige ploeg naar huis gemoeten, maar daar was geen sprake van. Volgende week maandag op de tweede rustdag wordt iedereen opnieuw getest.

Al vroeg in de etappe ontstond een kopgroep met de Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär. Het tempo lag in de beginfase net iets onder de 50 kilometer per uur, zodat hun voorsprong nooit boven de twee minuten steeg.

Valpartijen en waaiers in nerveuze rit

Voor aanvang van de etappe aan de Franse westkust werd er een stevige wind voorspeld, waardoor er rekening werd gehouden met waaiers. Met zo'n 100 kilometer te gaan viel het peloton kortstondig in stukken uiteen en werden ook de twee vluchters gepakt.

Al snel kwamen de verschillende groepen weer samen, waarna het peloton werd opgeschrikt door enkele valpartijen. De Australiër Sam Bewley (Mitchelton-SCOTT) moest opgeven. Onder anderen Guillaume Martin (derde in het klassement), Tadej Pogacar (zevende) en Robert Gesink waren betrokken bij de valpartijen, maar konden na een korte achtervolging weer aansluiten.

In de laatste 20 kilometer voerden INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma het tempo flink op, waardoor het peloton rond de 3 kilometer lange brug naar het île de Ré in enkele waaiers brak. Er ontstond opnieuw een valpartij, met Julian Alaphilippe als een van de voornaamste slachtoffers.

Na een nerveuze rit mocht het eerste peloton met zo'n zeventig renners om de dagzege gaan sprinten. Sunweb trok de sprint aan voor Bol, die het wiel van zijn lead-out niet kon houden en moest toezien hoe Bennett zijn concurrenten te snel af was.