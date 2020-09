Christian Prudhomme moet de Tour de France in ieder geval de komende zeven dagen in isolatie via de televisie volgen. De koersdirecteur testte op de rustdag positief op het coronavirus.

"Ik voel me goed en heb geen symptomen", zegt Prudhomme dinsdag tegen televisiezender France 3. "Ik testte negatief op 6, 20 en 27 augustus. Maar de test van maandag was helaas wel positief."

De 59-jarige Fransman hoopt na de tweede rustdag van volgende week maandag terug te keren. "Ik moet nu zeven dagen wegblijven uit de Tour. Daarna keer ik hopelijk terug."

Naast Prudhomme bleken ook vier stafleden van de ploegen INEOS, Mitchelton-SCOTT, Cofidis en AG2R besmet met het virus. Bij twee positieve gevallen binnen één ploeg had een heel team naar huis moeten gaan, maar alle 165 overgebleven renners konden dinsdag van start gaan in de tiende etappe.

Franse premier wordt getest vanwege contact met Prudhomme

"We hebben er bewust voor gekozen dat ik geen onderdeel ben geweest van de Tour-bubbel", aldus Prudhomme. "Ik heb rondom de etappes veel contact met functionarissen en sponsors."

Prudhomme reed elke dag in een auto van de organisatie met de koers mee. Met een vlagsignaal gaf hij het teken voor de officiële start van een etappe. Die taak werd dinsdag overgenomen door François Lemarchand, sportief directeur van Tour-organisator ASO.

Zaterdag reed de Franse premier Jean Castex als gast mee in de auto van Prudhomme. Volgens zijn ministerie zal Castex dinsdag getest worden op COVID-19.

Prudhomme hoopt dat er niet te veel nadruk wordt gelegd op zijn afwezigheid in de koers. "We moeten de dingen in perspectief plaatsen. Er zijn in Frankrijk 30.000 doden gevallen door dit virus. Ik voel me gelukkig goed en de Tour de France gaat gewoon door."

Volgende week maandag zullen alle ruim achthonderd personen in de Tour-bubbel opnieuw getest worden.