Alle renners in de Tour de France mogen dinsdag starten in de tiende etappe. Coronatesten van maandag hebben 'slechts' tot vier positieve uitkomsten geleid bij stafleden van verschillende ploegen én bij koersbaas Christian Prudhomme.

De renners en stafleden - 650 in totaal - moesten zich tijdens de rustdag laten testen. Bij minstens twee besmettingen binnen één ploeg zou de hele ploeg de Tour moeten verlaten.

De vier besmette stafleden zijn van INEOS Grenadiers, Mitchelton-SCOTT, Cofidis en AG2R La Mondiale. In een verklaring laat de koersorganisatie weten dat Prudhomme in tegenstelling tot de vier medewerkers geen onderdeel was van de zogeheten Tour-bubbel en daardoor niet in direct contact is geweest met renners.

Er werd met enige angst uitgekeken naar de eerste testronde. In de eerste week lieten veel renners zich bezorgd uit over het grote aantal fans zonder mondkapje op meerdere cols. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Koersbaas Christian Prudhomme (links) wacht een quarantaineperiode van zeven dagen. (Foto: Pro Shots)

Maandag volgt nieuwe testronde

Volgende week maandag volgt tijdens de tweede rustdag van de Tour een nieuwe verplichte testronde in aanloop naar de laatste week van de Franse rittenkoers. Ook dan geldt dat een ploeg de koers moet verlaten bij twee of meer besmettingen.

De tiende etappe van de Tour begint dinsdag om 13.45 uur. De renners leggen 170 kilometer af tussen Île d'Oléron en Île de Ré. Vermoedelijk krijgen de sprinters een kans op de dagzege.

Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic leidt in het klassement. De Sloveen in Nederlandse dienst heeft een voorsprong van 21 seconden op nummer twee Egan Bernal van INEOS en 28 tellen op Guillaume Martin van Cofidis, die derde staat.