Bij Jumbo-Visma hebben ze ook de geluiden gehoord dat de ploeg te veel kopwerk heeft gedaan in de eerste Tour-week. Maar het team van geletruidrager Primoz Roglic is ervan overtuigd dat het sterk genoeg is om deze manier van koersen tot Parijs door te zetten.

Tom Dumoulin glimlacht even als hij maandag op eerste rustdag een vraag krijgt over alle inspanningen van Jumbo-Visma in de eerste negen Tour-etappes. "Het was een zware week, maar dat geldt voor het hele peloton. Iedereen heeft geleden", zegt de Limburger. "We hebben wel op kop gereden, maar vooral op de momenten dat het voor iedereen lastig was. En ik denk dat wij in staat zijn om dat nog twee weken te doen."

Hoewel Jumbo-Visma pas zondag de gele trui veroverde, reed de geel-zwarte formatie in de openingsweek al veelvuldig als een ploeg die de leiding in het klassement had. Die dominante manier van koersen zorgde voor wat kritiek - zeker toen Dumoulin zaterdag een tactische fout maakte door achteraf onnodig kopwerk te doen - maar het Nederlandse team wijst zelf liever naar de resultaten.

"Ik denk dat we de Tour tot nu toe goed hebben aangepakt", stelt ploegleider Grischa Niermann. "Op de momenten dat wij het verschil wilden maken, zaten we van voren. Er was best wat kritiek op dat we dat te vaak hebben gedaan, maar het is altijd zó gevaarlijk in de Tour, dat het voor de kopmannen een groot voordeel is als je vooraan zit."

Sportief directeur en voetballiefhebber Merijn Zeeman vergelijkt alle meningen over Jumbo-Visma met wat het Nederlands elftal te horen krijgt tijdens een EK of WK. "Dan vind ik ook van alles over de opstelling. Nu zit ik aan de andere kant en krijg ik van de zijlijn die discussies mee, zeventien miljoen mensen die wat vinden. Dat mag, en ik begrijp het ook."

"Maar ik denk dat mensen van de buitenkant een beetje moeten oppassen met allerlei dingen erbij halen die je als buitenstaander niet kan weten. Wij weten intern wat er daadwerkelijk speelt. En we staan nu in het geel op de eerste rustdag van de Tour, dan denk ik dat er best wel wat goed gaat."

'Het blijft een leerproces'

Jumbo-Visma is niet van plan om de komende week veel te veranderen aan zijn tactiek nu kopman Roglic in het geel rijdt. "Het blijft een leerproces, we hebben nog nooit met de gele trui in de Tour gestaan met kansen op de eindzege", aldus Niermann. "Maar we willen nog steeds altijd het overzicht houden."

Dumoulin voorspelt wel dat zijn ploeg zich in de laatste twee Tour-weken minder druk zal maken om ritzeges, aangezien het team door Roglic (1) en Wout van Aert (2) al drie keer mocht juichen deze Ronde van Frankrijk.

"We gaan niet meer zo snel volle bak rijden om een kopgroep terug te halen, dat is niet langer onze taak. Als een andere ploeg dat wil omdat ze denken dat ze kunnen winnen, moeten zij dat doen. We moeten het wel slim blijven aanpakken."

Volgens Zeeman heeft zijn ploeg voorlopig alleen "zeer gedoseerd" zijn krachten ingezet en zal dat het devies blijven. "We hebben hier maanden voorbereiding in zitten en hebben altijd eerlijk uitgesproken dat het ons doel is om de Tour te winnen. Er komen nog heel veel lastige ritten aan en die zullen we op dezelfde manier gaan aanpakken."

De Tour gaat dinsdag verder met een vlakke rit van Île d'Oléron naar Île de Ré. Langs de Atlantische kust is er kans op stevige wind en waaiers.