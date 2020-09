Geletruidrager Primoz Roglic vindt het erg bijzonder dat met hem en Tadej Pogacar de twee sterkste klassementsrenners van de eerste week van de Tour de France allebei uit het kleine Slovenië komen.

"Het is prachtig dat twee jongens uit Slovenië zo hard op een fiets rijden in Frankrijk", zegt de dertigjarige Roglic maandag op de eerste rustdag. "Het is bizar dat wij, een land met twee miljoen inwoners, momenteel de twee sterkste renners van de wereld hebben."

De kopman van Jumbo-Visma won in de eerste Tour-week één etappe en veroverde zondag in de negende rit de gele trui. De pas 21-jarige Pogacar verloor vrijdag anderhalve minuut in een waaieretappe, maar was de sterkste klimmer in het Pyreneeënweekend. Op zaterdag pakte hij veertig seconden op al zijn concurrenten en zondag won hij de rit.

Pogacar staat in het klassement zevende op 44 seconden, maar Roglic ziet de kopman van UAE Team Emirates misschien wel als zijn grootste rivaal. "In de Pyreneeën was Tadej absoluut een van de sterkste renners. Toen hij zaterdag aanviel, kon niemand met hem mee en zondag was hij weer heel goed."

Roglic benadrukt dat de twee landgenoten elkaar niks cadeau zullen doen. Dat was zondag al te zien, toen ze bijna tegen elkaar botsten bij een sprintje om bonificatieseconden boven op de Col de Marie-Blanque. "Tadej is een superaardige gozer, we hebben veel respect voor elkaar. Maar dat betekent niet dat we zeggen: vandaag win jij en morgen ik. Het blijft een gevecht tussen ons."

'Alles is perfect gegaan in eerste week'

Roglic bevestigde in de eerste negen dagen van de Tour zijn status als topfavoriet. De Vuelta-winnaar van vorig jaar maakte in augustus al grote indruk in de Tour de l'Ain en het Critérium du Dauphiné, maar door een val in die laatste koers werd zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk flink verstoord.

"Ik besloot op de dinsdag voor de start pas op het laatste moment dat ik naar de Tour zou reizen", aldus Roglic. "Het was zeker geen ideale voorbereiding, maar ik begon de koers wel met vertrouwen. En afgelopen week is alles perfect gegaan, ik voel me elke dag weer een beetje beter."

Desondanks blijft de altijd nuchtere Sloveen voorzichtig over zijn kansen op de eindzege, het grote doel van zijn ploeg deze Tour. "Ik ben heel blij en trots dat ik het geel mag dragen, maar we hebben niet veel tijd om ervan te genieten. We zijn eigenlijk pas net begonnen aan de Tour, pas in de derde week zullen de verhoudingen echt duidelijk worden."

Roglic is wel van plan om het geel in de tweede week te verdedigen. "Daar gaan we ons best voor doen, ik ben net als mijn ploeggenoten supergemotiveerd voor de komende dagen. Maar het belangrijkste is dat we onze focus houden. En dat we gezond blijven."

De Tour gaat dinsdag verder met een vlakke rit van Île d'Oléron naar Île de Ré. Langs de Atlantische kust is er kans op stevige wind en waaiers.