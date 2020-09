De Tour de France-karavaan kijkt met enige angst uit naar de eerste rustdag van maandag, want dan staan de eerste coronatesten sinds het begin van de ronde op het programma. En dat na een eerste week waarin veel renners zich bezorgd uitlieten over het grote aantal fans zonder mondkapje op meerdere cols.

Heel even kreeg Nicolas Roche zaterdag in de laatste 2 kilometer van de Col de Peyresourde kippenvel. Maar vrijwel meteen herinnerde de ervaren Ier van Sunweb zich dat het 2020 is en dat een haag van schreeuwende fans, velen zonder mondkapje, niet kan in coronatijden.

"Toen ik al die supporters zag, was mijn eerste gedachte: dít is de Tour de France", zegt de 36-jarige Roche, die bezig is aan zijn tiende Ronde van Frankrijk. "Maar een seconde later werd dat: shit, dit is niet goed."

Organisator ASO heeft er in aanloop naar de Tour via een informatiecampagne zoveel mogelijk aan gedaan om toeschouwers langs de kant van de weg te bewegen een mondkapje te dragen en onderling afstand te bewaren. Cols worden bovendien al een dag van tevoren afgesloten voor auto's en campers, maar lopend en fietsend mogen fans nog steeds de berg op.

In de eerste Tour-week bleek bij herhaling dat het zo goed als onmogelijk is om elke dag 150 of 200 kilometer lang fans te verplichten zich aan de coronarichtlijnen te houden, met de ouderwetse beelden van hordes enthousiaste supporters op de flanken van de Peyresourde als beste voorbeeld. De foto's van INEOS Grenadiers-renner Michal Kwiatkowski, die op de slotklim van de achtste etappe al fietsend naar de fans gebaarde een mondkapje om te doen en afstand te houden, gingen als een lopend vuurtje door het peloton (zie foto boven het artikel).

"Er waren veel te veel mensen op de Peyresourde", zegt Roche. "Heel goed dat Kwiatkowski dat gebaar maakte. Ik had niet meer de energie om het te doen. Het is belangrijk om de boodschap dat fans een mondkapje moeten dragen te blijven uitdragen. Ik zag zondag ook veel renners er weer over tweeten. Jammer genoeg is dat niet voldoende, dus misschien moeten er toch wat strengere regels worden ingevoerd."

'Code bier' op de Lusette

Het coronavirus was in de dagen voor de Tour-start een groot item, zeker omdat de Franse regering Nice een paar dagen voor het grand départ in de 'rode zone' indeelde vanwege het snel toenemende aantal besmettingen. Toen de koers eenmaal begon, kwam de nadruk al snel te liggen op de wonderbenen van Wout van Aert of de tactische keuzes van Jumbo-Visma, maar in het hart van de Tour-bubbel zijn de zorgen over COVID-19 nooit verdwenen.

"Ik vind het onderweg nog wel druk", zei Jumbo-Visma-renner Robert Gesink dinsdag in Orcières-Merlette, nadat het bij de eerste aankomst bergop van deze Tour nog relatief rustig was geweest op de slotklim. "Er zijn nog aardig wat feestjes gaande in de Franse dorpen waar wij doorheen fietsen. Ik zie wel veel mondkapjes, al dragen sommige mensen die met de Franse slag, met de helft van het gezicht eronderuit."

Twee dagen later was het in etappe zes op de Col de la Lusette voor het eerst echt druk op een klim. "Ik weet niet welke code het hier was, maar volgens mij was het code bier op die Lusette", zei Wout Poels met een knipoog.

Tom Dumoulin klonk toen al een stuk bezorgder. "Ik vond het niet goed, er waren weer veel mensen die heel enthousiast zonder mondkapje stonden", zei de Limburger. "Het was meer het vakantiegevoel en dat is normaal mooi om te zien, maar nu is het toch een risico, zeker op zo'n klim. Als ik de virologen moet geloven, is het risico voor ons renners nihil, maar er hoeft er maar één corona te krijgen en dan hebben we een probleem."

Zaterdag op de Peyresourde voelde het voor Dumoulin "als vanouds". "En dat is niet wat we willen. We hopen Parijs te halen en dan kunnen we geen fans hebben die naar ons schreeuwen zonder mondkapje. Het is vervelend voor de supporters, maar het coronavirus is nog steeds onder ons."

'Kans is vrij groot dat iemand wat opgelopen heeft'

Of het coronavirus toch in de Tour-bubbel is geslopen, zal maandag blijken. Dan worden alle renners en overige leden van de teams weer getest. De vorige verplichte testrondes waren zes en drie dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk.

"Ik denk dat iedere renner zich er zorgen over maakt, want we willen allemaal Parijs halen", zegt Roche. "We zitten in hotels die niet volledig afgesloten zijn voor ons en het is heel makkelijk om corona te krijgen. Dus wat gaat er maandag gebeuren?"

Gesink heeft het gevoel dat de ASO over het algemeen het coronaprotocol goed op orde heeft. "Maar we zitten hier wel met een heel peloton renners. Ik ben geen wiskundige, maar ik zou er geen kansberekening op los willen laten. De kans is natuurlijk vrij groot dat van alle mensen die hier gekomen zijn iemand wél iets opgelopen heeft."