Jumbo-Visma hoefde de gele trui nog niet te hebben op de eerste rustdag van de Tour de France, maar de leidende positie voor Primoz Roglic was voor de Nederlandse formatie wel een perfecte afsluiting van een geslaagde eerste week.

"We winnen drie ritten en staan in het geel. Eigenlijk kan het niet beter", vatte Tom Dumoulin het gevoel van Jumbo-Visma zondag samen na de finish van de negende etappe. "We hebben er hard voor moeten rijden om de leiding te pakken en het is supermooi dat het gelukt is."

De geel-zwarte ploeg reed in de tweede Pyreneeënrit praktisch de hele dag op kop van het peloton. Op de slotklim bleef kopman Roglic alleen over met Egan Bernal, Tadej Pogacar en Mikel Landa, waarna de Sloveen op de streep in Laruns voldoende tijd pakte om Adam Yates van de eerste plek in het klassement te stoten.

"Het was een belachelijk zware rit", verzuchtte Dumoulin. "We wilden eigenlijk minder dominant aanwezig zijn dan zaterdag, maar we moesten wel de controle pakken omdat er geen ploeg was met zoveel renners (zes, red.) in de voorste groep als wij. Het hoofddoel voor vandaag was niet om per se het geel te pakken, maar als het kan, natuurlijk. Graag."

Robert Gesink noemde het "fantastisch mooi" dat Roglic de leider in de grootste wielerkoers ter wereld is. "We willen de trui natuurlijk het liefst in Parijs. Maar Primoz zei vandaag tijdens de rit tegen ons dat hij wel voor de dagzege wilde gaan en de bijvangst was het geel."

89 Samenvatting Tour-etappe 9: Dagsucces voor Pogacar, Roglic pakt geel

'We zijn allemaal heel sterk'

Gesink legde eerder deze week nog uit dat het hebben van de gele trui zo vroeg in de Tour "geen geschenk" is, omdat je als team dan gedwongen wordt om veel kopwerk te doen. Maar ook zonder klassementsleider in de gelederen nam Jumbo-Visma al heel vaak het voortouw in de eerste week.

"Het zal hard werken worden om de trui te verdedigen en te behouden", aldus Gesink. "Maar aan de andere kant: we werken nu ook al elke dag heel hard. We zijn allemaal hartstikke sterk, dus de moraal is hartstikke goed."

Volgens ploegleider Frans Maassen zal er na de rustdag wel iets veranderen voor zijn ploeg. "Als leider wordt er nóg meer op je gelet, al stemden veel teams hun koers al af op Primoz. Het gaat hoe dan ook nog een grote strijd zijn de komende twee weken, want er staan nog zeven renners binnen een minuut. Maar voorlopig staan we heel mooi in het geel."

Hoewel Roglic het geel een jongensdroom noemde, lijkt de kans klein dat de mooiste trui in het wielrennen de Sloveen van zijn stuk zal brengen. De regerend Vuelta-winnaar is deze Tour voorlopig even nuchter en kalm als altijd.

"Primoz heeft echt een plan in zijn hoofd zitten over hoe hij het wil deze Tour", aldus Gesink. "Hij laat aan ons af en toe een beetje weten wat dat plan precies is en vervolgens proberen wij hem daar elke dag zo goed mogelijk in bij te staan. Op de rustdag zullen we eens rustig gaan praten over hoe we het nu met het geel gaan aanpakken."