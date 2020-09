Bauke Mollema herstelde zich zondag in de negende etappe van de Tour de France van een iets minder optreden in de eerste Pyreneeënrit van zaterdag. De 33-jarige Nederlander heeft goede hoop dat hij in de zware laatste twee weken nog wat plekjes kan opschuiven in het klassement.

"Ik ben blij dat ik vandaag beter voor de dag kwam dan gisteren", zei Mollema na de finish in Laruns. "Het was echt een lastige rit, er werd continu hard gereden, maar ik had een goede dag. Ik vond het wel lekker dat het een stuk kouder was en er wat regen viel."

De kopman van Trek-Segafredo kwam samen met zijn ploegmaat Richie Porte, de Fransen Guillaume Martin en Romain Bardet en de Colombianen Nairo Quintana en Rigoberto Urán over de streep. Dat groepje verloor elf seconden op ritwinnaar Tadej Pogacar, de nieuwe geletruidrager Primoz Roglic, Mikel Landa en Egan Bernal.

"Dat tijdverlies is natuurlijk niks", aldus Mollema. "Het is jammer dat we die mannen voor ons niet meer wisten bij te halen, want dan hadden we zelfs nog mee kunnen doen om de dagzege. Maar nu was het voor mij een goede dag voor het klassement, ik ben op de goede weg."

De Groninger steeg één plekje in de algemene rangschikking en is op plaats dertien de beste Nederlander. Hij geeft 2 minuten en 31 seconden toe op Roglic, tijd die hij vooral verloren heeft in de waaierrit van vrijdag.

"Het is jammer dat ik daar meer dan een minuut verloren heb, maar ik sta er alsnog goed voor. Er komen echt nog heel veel zware ritten aan, dus ik denk dat er her en der nog wel wat mannen gaan ontploffen. Als ik mijn niveau weet vast te houden, kan ik misschien nog stijgen in het klassement."