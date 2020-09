Primoz Roglic veroverde zondag in de negende etappe van de Tour de France voor het eerst in zijn carrière de gele trui. De topfavoriet voor de eindzege vindt de leidende positie in het algemeen klassement een passende beloning voor het al het kopwerk van zijn ploeg Jumbo-Visma in de eerste week.

"Het team was vandaag ook weer geweldig, dus de jongens verdienen deze gele trui", zei Roglic na de finish van de laatste rit voor de rustdag in Laruns. "Persoonlijk ben ik er ook heel blij mee, iedereen wil een keer deze trui om zijn schouders gehad hebben. Dat is de droom als je op een fiets stapt."

Jumbo-Visma controleerde de tweede Pyreneeënrit bijna vanuit de start. Uiteindelijk bleef Roglic op de slotklim nog maar met drie rivalen over: ritwinnaar Tadej Pogacar, Egan Bernal en Mikel Landa. Geletruidrager Adam Yates kon niet volgen en verloor bijna een minuut.

"Vorig jaar hadden we al de gele trui met Mike Teunissen, maar dit is weer een mijlpaal voor de ploeg", aldus Roglic, die in het klassement 21 seconden voorsprong heeft op de nummer twee Bernal. "Dit is een beloning voor iedereen die bij het team betrokken is en hier heel hard voor werkt."

Roglic' landgenoot Pogacar, die zondag met 21 jaar en 351 dagen de jongste etappewinnaar werd in de Tour sinds Lance Armstrong in 1993, was in de twee Pyreneeënritten misschien wel de beste klassementsrenner, maar hij staat op 44 seconden van het geel door tijdverlies in de waaieretappe van vrijdag. Bernal leek aan het begin van de Tour wat minder in vorm, maar was zondag erg sterk.

Roglic wilde met nog twee weken te gaan niet speculeren over wie zijn grootste concurrent zal worden. "Pogacar is momenteel absoluut heel sterk, maar we hebben pas negen dagen gehad. Er zal nog heel veel gebeuren tot we in Parijs zijn. Ik ben vooral heel blij met de positie waarin ik nu zit."